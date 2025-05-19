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Добыча газа в Европе упала до минимума с 2021 года

Это поддерживает высокий спрос на импортный газ, в том числе из России
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
OLE BERG-RUSTEN / NTB / AFP
OLE BERG-RUSTEN / NTB / AFP

Страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) в январе – марте 2025 г. снизили добычу газа на 8% в годовом выражении до 47,7 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Это минимальный уровень добычи за сопоставимый период с 2021 г.

В марте производство газа сократилось на 4% к уровню марта прошлого года и составило 16,3 млрд куб. м. Снижение наблюдается уже пятый месяц подряд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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