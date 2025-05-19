Добыча газа в Европе упала до минимума с 2021 года

Добыча газа в Европе упала до минимума с 2021 годаЭто поддерживает высокий спрос на импортный газ, в том числе из России
Страны Европы (включая Норвегию, Великобританию и Турцию) в январе – марте 2025 г. снизили добычу газа на 8% в годовом выражении до 47,7 млрд куб. м. Об этом говорится в ежемесячном докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Это минимальный уровень добычи за сопоставимый период с 2021 г.
В марте производство газа сократилось на 4% к уровню марта прошлого года и составило 16,3 млрд куб. м. Снижение наблюдается уже пятый месяц подряд.
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