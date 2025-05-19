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РСХБ ждет новый рекорд по производству вина в 2025 году

Но помешать этому могут неурожай и дорогие кредиты для развития
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. российские виноделы также установили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн дал винной продукции, сообщается в исследовании. Такие данные приводил ранее Минсельхоз, указывая, что в прошлом году производство тихих вин выросло на 8,6% до 32,6 млн дал, игристых – на 24,7% до 17,6 млн дал, крепленых – на 29,6% до 1,1 млн дал. В 2025 г. производство вина также увеличится, рассказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза, не уточнив прогноза.

Пока темпы роста выпуска ниже прошлогодних. По данным Минсельхоза, в январе – апреле 2025 г. российские виноделы произвели 16,9 млн дал вина – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них 11,6 млн дал тихих вин и 4,8 млн дал игристых, что на 5,2 и 6,9% выше уровня начала прошлого года соответственно, уточнил представитель министерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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