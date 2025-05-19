РСХБ ждет новый рекорд по производству вина в 2025 году

В 2024 г. российские виноделы также установили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн дал винной продукции, сообщается в исследовании. Такие данные приводил ранее Минсельхоз, указывая, что в прошлом году производство тихих вин выросло на 8,6% до 32,6 млн дал, игристых – на 24,7% до 17,6 млн дал, крепленых – на 29,6% до 1,1 млн дал. В 2025 г. производство вина также увеличится, рассказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза, не уточнив прогноза.