РСХБ ждет новый рекорд по производству вина в 2025 году

РСХБ ждет новый рекорд по производству вина в 2025 годуНо помешать этому могут неурожай и дорогие кредиты для развития
В 2024 г. российские виноделы также установили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн дал винной продукции, сообщается в исследовании. Такие данные приводил ранее Минсельхоз, указывая, что в прошлом году производство тихих вин выросло на 8,6% до 32,6 млн дал, игристых – на 24,7% до 17,6 млн дал, крепленых – на 29,6% до 1,1 млн дал. В 2025 г. производство вина также увеличится, рассказал «Ведомостям» представитель Минсельхоза, не уточнив прогноза.
Пока темпы роста выпуска ниже прошлогодних. По данным Минсельхоза, в январе – апреле 2025 г. российские виноделы произвели 16,9 млн дал вина – на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Из них 11,6 млн дал тихих вин и 4,8 млн дал игристых, что на 5,2 и 6,9% выше уровня начала прошлого года соответственно, уточнил представитель министерства.