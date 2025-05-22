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Россияне стали чаще ходить к косметологам, но платят за услуги меньше

Но статистика аналитиков и участников рынка противоречива и, возможно, неточно учитывает «серый» сегмент
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество транзакций на рынке косметологических услуг в I квартале 2025 г. выросло на 64% год к году, подсчитали в Т-банке (исследование есть у «Ведомостей»). Абсолютных данных в исследовании не приводится, но отмечено, что средний чек резко снизился за этот период – сразу на 44% до 7944 руб.

При этом количество платежей по платным медуслугам за тот же период снизилось на 11%. Клиенты менее охотно платят за медуслуги из-за повышения цен, делают вывод аналитики Т-банка. Средний чек на этом рынке, по данным банка, вырос за январь – март на 4% год к году до 6080 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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