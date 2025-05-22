Россияне стали чаще ходить к косметологам, но платят за услуги меньше

Количество транзакций на рынке косметологических услуг в I квартале 2025 г. выросло на 64% год к году, подсчитали в Т-банке (исследование есть у «Ведомостей»). Абсолютных данных в исследовании не приводится, но отмечено, что средний чек резко снизился за этот период – сразу на 44% до 7944 руб.