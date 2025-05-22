Россияне стали чаще ходить к косметологам, но платят за услуги меньше

Россияне стали чаще ходить к косметологам, но платят за услуги меньшеНо статистика аналитиков и участников рынка противоречива и, возможно, неточно учитывает «серый» сегмент
Количество транзакций на рынке косметологических услуг в I квартале 2025 г. выросло на 64% год к году, подсчитали в Т-банке (исследование есть у «Ведомостей»). Абсолютных данных в исследовании не приводится, но отмечено, что средний чек резко снизился за этот период – сразу на 44% до 7944 руб.
При этом количество платежей по платным медуслугам за тот же период снизилось на 11%. Клиенты менее охотно платят за медуслуги из-за повышения цен, делают вывод аналитики Т-банка. Средний чек на этом рынке, по данным банка, вырос за январь – март на 4% год к году до 6080 руб.
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