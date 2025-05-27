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Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России

По его словам, сейчас это дыра, через которую можно завозить что угодно
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. Такое заявление он сделал 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов. «Через эти маркетплейсы можно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», – сказал президент.

Это в первую очередь китайские маркетплейсы, потому что «все остальное долго и дорого», объясняет глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. В пример он приводит AliExpress, 1688.com, Taobao и др. По его словам, китайские маркетплейсы – это гигантская проблема для российского рынка из-за большого количества подделок на них. Кроме того, деньги, которые уходят из России на эти площадки, не облагаются никакими налогами – выигрывают напрямую только местные производители и маркетплейсы КНР, продолжает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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