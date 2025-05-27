Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России

Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в РоссииПо его словам, сейчас это дыра, через которую можно завозить что угодно
Президент России Владимир Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. Такое заявление он сделал 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов. «Через эти маркетплейсы можно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание», – сказал президент.
Это в первую очередь китайские маркетплейсы, потому что «все остальное долго и дорого», объясняет глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. В пример он приводит AliExpress, 1688.com, Taobao и др. По его словам, китайские маркетплейсы – это гигантская проблема для российского рынка из-за большого количества подделок на них. Кроме того, деньги, которые уходят из России на эти площадки, не облагаются никакими налогами – выигрывают напрямую только местные производители и маркетплейсы КНР, продолжает он.