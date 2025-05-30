Добыча газа в России в апреле вернулась к росту

Добыча газа в России в апреле вернулась к ростуТеплая зима и остановка украинского транзита держат показатель за четыре месяца в отрицательной зоне
Объем добычи газа в России в апреле 2025 г. составил 55,9 млрд куб. м, что на 2% больше, чем в апреле прошлого года. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Показатель вернулся к росту в годовом выражении после трех месяцев снижения.
В том числе добыча природного газа выросла на 4% до 47,4 млрд куб. м, а попутного нефтяного газа (ПНГ), наоборот, снизилась на 5% до 8,5 млрд куб. м.
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