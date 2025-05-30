Добыча газа в России в апреле вернулась к росту

Объем добычи газа в России в апреле 2025 г. составил 55,9 млрд куб. м, что на 2% больше, чем в апреле прошлого года. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Показатель вернулся к росту в годовом выражении после трех месяцев снижения.