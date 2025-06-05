БКХ «Коломенский» хочет строить отдельную фабрику готовой еды

БКХ «Коломенский» хочет строить отдельную фабрику готовой едыЭто не первый проект компании в этом сегменте: холдинг в мае купил петербургский «Продмастер»
Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» собирается построить собственную фабрику по производству охлажденной и замороженной готовой еды, рассказал на Неделе российского ритейла гендиректор «Коломенского» Дмитрий Козлов. По его словам, там планируется выпускать, в частности, готовые завтраки, первые и вторые блюда.
До конца августа 2025 г. компания должна определиться с концепцией и параметрами проекта, уточнил топ-менеджер «Ведомостям». По его словам, в качестве площадки рассматривается территория одной из действующих фабрик «Коломенского». Например, свободные территории есть на площадках в Подольске в Подмосковье и в Тверской области, уточнил Козлов. Он не исключил, что «Коломенский» может и приобрести предприятие с готовой инфраструктурой.