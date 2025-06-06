Цена серебра обновила максимум с 2011 года

Цена серебра обновила максимум с 2011 годаДальнейшая динамика котировок будет зависеть от геополитики и промышленного спроса
Стоимость серебра на мировом рынке в ходе торгов 5 июня превысила $36 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX). Это максимальный уровень цен на серебро с сентября 2011 г.
В ходе торгов котировки достигали $36,3 за унцию, что на 5% выше значения на момент закрытия предыдущей торговой сессии. С начала этого года стоимость драгметалла выросла на 24%. Ралли цен на серебро началось в октябре 2023 г., когда металл торговался по $21,1 за унцию. С тех пор серебро подорожало на 72%. В марте 2025 г. котировки превысили $35 за унцию.
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