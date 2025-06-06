Цена серебра обновила максимум с 2011 года

В ходе торгов котировки достигали $36,3 за унцию, что на 5% выше значения на момент закрытия предыдущей торговой сессии. С начала этого года стоимость драгметалла выросла на 24%. Ралли цен на серебро началось в октябре 2023 г., когда металл торговался по $21,1 за унцию. С тех пор серебро подорожало на 72%. В марте 2025 г. котировки превысили $35 за унцию.