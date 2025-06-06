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Цена серебра обновила максимум с 2011 года

Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от геополитики и промышленного спроса
Георгий Бичашвили
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

Стоимость серебра на мировом рынке в ходе торгов 5 июня превысила $36 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX). Это максимальный уровень цен на серебро с сентября 2011 г.

В ходе торгов котировки достигали $36,3 за унцию, что на 5% выше значения на момент закрытия предыдущей торговой сессии. С начала этого года стоимость драгметалла выросла на 24%. Ралли цен на серебро началось в октябре 2023 г., когда металл торговался по $21,1 за унцию. С тех пор серебро подорожало на 72%. В марте 2025 г. котировки превысили $35 за унцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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