Аналитики ожидают снижения экспорта газа из России в 2025 году

Аналитики ожидают снижения экспорта газа из России в 2025 годуРост поставок в Китай и другие страны Азии не сможет компенсировать сокращение прокачки в Европу
Экспорт газа из России по трубопроводам в 2025 г. снизится на 3% относительно показателя прошлого года до 115 млрд куб. м. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование подготовлено на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.
Плановое увеличение экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и поставки по другим маршрутам не позволят полностью компенсировать снижение поставок в Европу из-за прекращения транзита через Украину, поясняют аналитики ЦЦИ. Поставки в Китай в 2025 г. увеличатся на 7 млрд куб. м, в то время как транзит газа через Украину в 2024 г. составлял порядка 15 млрд куб. м, отмечают они. В газопровод «Турецкий поток» удалось перенаправить лишь часть поставок.