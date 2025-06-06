Аналитики ожидают снижения экспорта газа из России в 2025 году

Плановое увеличение экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и поставки по другим маршрутам не позволят полностью компенсировать снижение поставок в Европу из-за прекращения транзита через Украину, поясняют аналитики ЦЦИ. Поставки в Китай в 2025 г. увеличатся на 7 млрд куб. м, в то время как транзит газа через Украину в 2024 г. составлял порядка 15 млрд куб. м, отмечают они. В газопровод «Турецкий поток» удалось перенаправить лишь часть поставок.