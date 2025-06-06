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Аналитики ожидают снижения экспорта газа из России в 2025 году

Рост поставок в Китай и другие страны Азии не сможет компенсировать сокращение прокачки в Европу
Василий Милькин
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Экспорт газа из России по трубопроводам в 2025 г. снизится на 3% относительно показателя прошлого года до 115 млрд куб. м. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование подготовлено на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.

Плановое увеличение экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» и поставки по другим маршрутам не позволят полностью компенсировать снижение поставок в Европу из-за прекращения транзита через Украину, поясняют аналитики ЦЦИ. Поставки в Китай в 2025 г. увеличатся на 7 млрд куб. м, в то время как транзит газа через Украину в 2024 г. составлял порядка 15 млрд куб. м, отмечают они. В газопровод «Турецкий поток» удалось перенаправить лишь часть поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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