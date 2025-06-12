Компания «Эмпериум» получила контроль над Пермской судоверфью

Компания «Эмпериум» получила контроль над Пермской судоверфьюСтоимость сделки могла составить 500-800 млн рублей
Производитель электросудов «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) 9 июня стал основным владельцем Пермской судоверфи (ПСВ). Компания увеличила долю в ПСВ с 25% до 75%, следует из данных «Спарк-Интерфакса». Оставшаяся часть принадлежит «Фонду развития Пермского края» (ФРПК), который и продал 50% ПСВ «Эмпериуму», следует из данных сервиса.
Представитель «Эмпериума» подтвердил закрытие сделки по Пермской верфи и воздержался от дальнейших комментариев. «Ведомости» направили запрос в ФРПК.
Пермская судоверфь, основанная в 1931 г., является на данный момент единственным судостроительным предприятием на Урале. Завод занимает территорию площадью 11,5 га. Его воссозданием пермские власти занимаются с 2021 г., после выкупа верфи за 300 млн руб. у обанкротившегося Верхнекамского судостроительного комплекса.
Верфь в апреле 2023 г. стала резидентом особой экономической зоны «Пермь». Тогда было заявлено, что инвестиции в проект по созданию судостроительного и судоремонтного производства до 2032 г. составят 2,45 млрд руб.
Чистый убыток «Эмпериума» по РСБУ за 2024 г. составил 1,6 млрд руб., снизившись на 45% по сравнению с 2023 г., выручка – почти 14 млн руб. Показатель за 2023 г. в отчете не приводится. Себестоимость продаж выросла почти в 10 раз до 53,5 млн руб. Дебиторская задолженность компании на конец прошлого года составила 109,2 млн руб. (рост в три раза), кредиторская – 118,4 млн руб. (снижение в 11 раз).
Sitronics Group и ФРПК на ПМЭФ в 2023 г. подписали договор об инвестировании в развитие верфи. В октябре того же года «Эмпериум» приобрела 25% долей ПСВ. Стоимость сделки источники «Ведомостей» на тот момент оценивали примерно в 100 млн руб.
После этого предприятие получило первые заказы на строительство судов на электротяге, а также серии плавучих причалов Ecostation и модульных причалов.
В ноябре 2024 г. на ПСВ заложили киль круизного судна «Байкал». Трехпалубный лайнер станет первым в России круизным судном на электротяге, он предназначен для использования в акватории озера Байкала во время навигации и как плавучая гостиница класса «люкс» в межнавигационный период. Судно строится по контракту между «Эмпериумом» и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках инвестпроекта по обновлению российского водного флота, который финансируется из средств Фонда национального благосостояния. Сдача «Байкала» запланирована на сентябрь 2026 г. Предполагается, что его эксплуатантом станет компания «Водоход».
Пермская верфь также получила заказ на два прогулочных электросудна модели «Москва 2.0» в серии из шести, которые «Эмпериум» строит по контракту с ГТЛК. Кроме ПСВ, строительство серии ведется на производственной площадке «Эмпериума» в Ленинградской области. Их планируется использовать в шести российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Уфе и Перми. Одним из эксплуатантов станет структура «Водохода» («Ведомости» писали об этом 2 мая 2024 г.).
По оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицина, 50% Пермской верфи могли обойтись «Эмпериуму» в 500-800 млн руб. Компании нужны производственные мощности в связи с развитием речного электрического транспорта – в частности, в Москве, отмечает он. Эксперт напоминает о принятом ранее решении «Эмпериума» удвоить инвестиции в площадку в Ленобласти до 4 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 15 апреля).
«Эмпериум» сейчас обеспечен заказами, компании необходимы мощности для увеличения объемов сборки и более эффективной локализации с точки зрения регионов, в которых находятся основные заказчики, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У компании уже есть заводы в Москве и под Санкт-Петербургом, Пермская судоверфь эффективно дополняет этот портфель, полагает эксперт.