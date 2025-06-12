Компания «Эмпериум» получила контроль над Пермской судоверфью

В ноябре 2024 г. на ПСВ заложили киль круизного судна «Байкал». Трехпалубный лайнер станет первым в России круизным судном на электротяге, он предназначен для использования в акватории озера Байкала во время навигации и как плавучая гостиница класса «люкс» в межнавигационный период. Судно строится по контракту между «Эмпериумом» и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в рамках инвестпроекта по обновлению российского водного флота, который финансируется из средств Фонда национального благосостояния. Сдача «Байкала» запланирована на сентябрь 2026 г. Предполагается, что его эксплуатантом станет компания «Водоход».