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Запасы меди на Лондонской бирже упали до минимума за два года

Это может привести к росту и мировых, и российских цен на этот металл
Георгий Бичашвили
RAUL BRAVO / AFP
RAUL BRAVO / AFP

Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов (LME) к середине первой декады июня 2025 г. снизились почти в 1,5 раза к уровню 20 мая до 54 700 т. Об этом говорится в июньском обзоре аналитической компании Bigmint. Это минимальное значение с июля 2023 г.

Трейдеры начали выводить металл на склады американской биржи COMEX в США, опасаясь индексации импортных пошлин США, пишут аналитики Bigmint. Одновременно с этим китайские покупатели стремятся подстраховать спотовые сделки, чтобы иметь возможность закрыть свои потребности в условиях нестабильности поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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