Запасы меди на Лондонской бирже упали до минимума за два года

Запасы меди на Лондонской бирже упали до минимума за два годаЭто может привести к росту и мировых, и российских цен на этот металл
Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов (LME) к середине первой декады июня 2025 г. снизились почти в 1,5 раза к уровню 20 мая до 54 700 т. Об этом говорится в июньском обзоре аналитической компании Bigmint. Это минимальное значение с июля 2023 г.
Трейдеры начали выводить металл на склады американской биржи COMEX в США, опасаясь индексации импортных пошлин США, пишут аналитики Bigmint. Одновременно с этим китайские покупатели стремятся подстраховать спотовые сделки, чтобы иметь возможность закрыть свои потребности в условиях нестабильности поставок.
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