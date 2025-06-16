Запасы меди на Лондонской бирже упали до минимума за два года

Складские запасы меди на Лондонской бирже металлов (LME) к середине первой декады июня 2025 г. снизились почти в 1,5 раза к уровню 20 мая до 54 700 т. Об этом говорится в июньском обзоре аналитической компании Bigmint. Это минимальное значение с июля 2023 г.