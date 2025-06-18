Владелец ЦУМа создал еще один бренд ювелирных украшений

В интернет-магазине ЦУМа в продаже появились ювелирные украшения под маркой Lucky Znaky, заметили «Ведомости». Соответствующий товарный знак принадлежит структурам продавца предметов роскоши Mercury, который и владеет зданием универмага. По крайней мере, связанная с этой компанией фирма «М стиль» подала в марте 2025 г. заявление в Роспатент на регистрацию бренда. А годом ранее она стала обладателем знаков LYZ и Lucky Znaki по классам, связанным с ювелирными изделиями и украшениями.