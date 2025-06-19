России нужно дополнительно подготовить 60 000 фармацевтов для аптек до 2030 года

России до 2030 г. необходимо будет дополнительно подготовить около 59 300 фармацевтов для аптек с учетом выходящих на пенсию работников и открытия новых рабочих мест, а общая кадровая потребность в таких специалистах в 2029 г. составит 310 000 человек. Эту оценку привел «Ведомостям» представитель ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда со ссылкой на данные кадрового прогноза ведомства.