Глава «Роснефти» рассказал о новом облике мировой энергетики

Глава «Роснефти» предупредил, что сторонники концепции перехода на «чистую» энергетику ведут человечество к энергетическому регрессу. Он отметил, что за последние 10 лет совокупные расходы на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, а доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе выросла лишь на 4 п. п. до 6%. По оценке МЭА, в 2025 г. мир инвестирует в развитие «чистой» энергетики более $2 трлн – вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления, обратил внимание Сечин. По его мнению, даже удвоение инвестиций в зеленую энергетику не даст желаемого ее сторонниками результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 г. требует более $180 трлн вложений, т. е. более $7 трлн в год, отметил он.