Глава «Роснефти» рассказал о новом облике мировой энергетики

Глава «Роснефти» рассказал о новом облике мировой энергетикиВ условиях роста энергопотребления в мире необходим синтез традиционных и альтернативных источников энергии
Продолжающийся рост энергопотребления в мире приводит к формированию нового облика мировой энергетики, основой которого будет сочетание традиционных и альтернативных источников энергии. Об этом заявил в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Выступая с докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики», Сечин отметил, что основными факторами формирования нового облика энергетики будут: необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит госбюджетов развитых государств и рост уровня их госдолга, а также демографические тенденции в развивающихся странах.
По словам главы «Роснефти», в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 1,4 млрд человек, а продолжающаяся урбанизация в этих странах приведет к росту числа горожан в них на 1,6 млрд человек.
Еще одним фактором, который влияет как на производство энергии, так и на рост ее потребления, является цифровая революция – активное развитие технологий искусственного интеллекта и центров обработки данных (ЦОД), считает Сечин.
Глава «Роснефти» отметил, что энергетический сектор является одной из основных движущих сил новой технологической революции. Но развитие технологий требует масштабных инвестиций и означает многократный рост потребления энергии, подчеркнул глава «Роснефти».
Сечин напомнил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), потребности в электроэнергии одного ЦОДа мощностью 100 МВт сопоставимы с потреблением 100 000 домохозяйств. По его словам, к 2030 г. потребление электроэнергии ЦОДов вырастет более чем вдвое и достигнет 1000 ТВт ч, что сопоставимо с текущим потреблением Японии.
В целом мировое потребление энергии к 2050 г. вырастет на четверть, или на 50 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки, отметил Сечин. При этом ключевым фактором роста будет увеличение спроса на энергию в развивающихся странах, подчеркнул он. По его словам, особую роль в таких условиях приобретает электроэнергетика. По оценкам МЭА, в ближайшие 25 лет выработка электроэнергии должна практически удвоиться, а инвестиции в этот сектор в мире в 2025 г. на 50% превысят вложения в ископаемое топливо.
По мнению Сечина, оптимальным решением для развития мировой энергетики является синтез традиционных и альтернативных источников энергии. Глава «Роснефти» отметил, что поиск новых источников энергии никогда не прекращался и в настоящее время идет активная работа над разработкой «целого ряда многообещающих технологий». Но до полного внедрения таких технологий, по его словам, еще далеко, так как они имеют слишком высокую стоимость и уступают традиционным источникам энергии по ряду параметров.
Глава «Роснефти» предупредил, что сторонники концепции перехода на «чистую» энергетику ведут человечество к энергетическому регрессу. Он отметил, что за последние 10 лет совокупные расходы на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, а доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе выросла лишь на 4 п. п. до 6%. По оценке МЭА, в 2025 г. мир инвестирует в развитие «чистой» энергетики более $2 трлн – вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое по-прежнему приходится почти 80% мирового энергопотребления, обратил внимание Сечин. По его мнению, даже удвоение инвестиций в зеленую энергетику не даст желаемого ее сторонниками результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 г. требует более $180 трлн вложений, т. е. более $7 трлн в год, отметил он.
«А ведь еще Талейран говорил: «Все то, что избыточно, – несущественно», – заметил Сечин.
Глава «Роснефти» также напомнил об исследованиях советского ученого Петра Капицы, который доказал, что ключевой характеристикой энергии является плотность энергетического потока. У угля, нефти, газа и атомной энергии этот показатель многократно выше, чем у солнечной и ветровой энергии (135,1, 195, 482 и 241 Вт на 1 кв. м против 6,6 и 1,8 Вт на 1 кв. м соответственно), напомнил Сечин. «Таким образом, концепция «чистого нуля» фактически перечеркивает столетия поступательного развития общества, предлагая человечеству энергетический регресс», – подчеркнул он.
Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) требует глубокой трансформации инфраструктуры, масштабы которой недооцениваются, продолжил глава «Роснефти». По оценке МЭА, глобальные вложения в развитие энергосетей в 2,5 раза отстают от инвестиций в генерацию, обратил внимание он.
По мнению Сечина, в энергетике будущего будет расти роль атомной энергии. Он отметил, что, по прогнозу МЭА, к 2050 г. установленная мощность атомной генерации в мире увеличится почти на 60% и достигнет 650 ГВт, но эта оценка, скорее всего, занижена. Глава «Роснефти» напомнил, что Россия является единственной в мире страной, обладающей компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива.
Сечин подчеркнул, что страны, которые примут участие в формировании нового облика энергетики, получат возможность опережающего экономического и технологического роста. По его словам, здесь напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия. Он также напомнил высказывание известного исследователя Вацлава Смила: «Энергия – это универсальная валюта. Без ее трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения».
Примером грамотного подхода к развитию энергетики Сечин назвал энергетическую политику Китая. Именно в Китае вводится наибольший объем новых мощностей ВИЭ и находится более 70% мировых мощностей по производству оборудования для зеленой экономики, отметил глава «Роснефти». Он напомнил, что в стране также растут вложения в энергосети: в 2024 г. они увеличились на 15%, а в этом году могут удвоиться.
При этом Китай никогда не отказывался от ископаемого топлива, обратил внимание Сечин. По его словам, по объему ввода новых мощностей угольной генерации за последние пять лет страна опередила весь остальной мир, а доля угля в производстве электроэнергии в Китае составляет почти 60%. «Только в прошлом году Китай выдал разрешения на строительство около 100 ГВт новой угольной генерации – максимальное значение за последние 10 лет, что должно усилить роль угля в энергосистеме», – подчеркнул глава «Роснефти». По его словам, Китай также становится одним из лидеров в атомной отрасли. За последние 10 лет установленная мощность атомной генерации в этой стране выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВт, отметил Сечин.
В результате Китай движется к полной энергонезависимости и в обозримом будущем превратится из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии, отметил Сечин.
Зеленая энергетика не гарантирует надежность поставок, поэтому будущее мировой энергетики действительно в синтезе традиционной и альтернативной энергетики, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Подтверждением является тот факт, что ряд глобальных нефтегазовых компаний начинает вновь увеличивать инвестиции в развитие традиционной энергетики, говорит он. По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, синтез традиционных и альтернативных источников энергии происходит уже сейчас: нефть, газ и уголь остаются основой мирового энергобаланса, а возобновляемая энергетика лишь заняла определенную его долю.
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что ВИЭ не оправдывают возлагавшихся на них надежд, поэтому пока не являются в полной мере альтернативными. Альтернативные источники не обязательно должны быть возобновляемыми, говорит он. Например, альтернативой, по мнению эксперта, может быть синтетическая нефть – абсолютно чистое топливо, полученное с соблюдением жестких экологических стандартов. Все изменения в энергетике должны носить эволюционный, а не революционный характер, добавляет аналитик.
Китай демонстрирует крайне взвешенный подход к развитию своей энергетики, соглашаются эксперты. Страна наращивает добычу и использование традиционных ископаемых энергоресурсов – нефти и угля, несмотря на попытки давления со стороны западной «экологической» общественности, говорит Андрианов. Одновременно КНР стала мировым лидером в области развития новых источников энергии, обогнав западные страны по всем направлениям, напоминает он. Китай является третьей в мире страной по доказанным запасам угля, а также располагает одними из лучших технологий по возобновляемой энергетике, имея наибольшие в мире запасы редкоземельных металлов, добавляет Суверов.
При этом стать экспортером энергии без нарушения сложившегося энергобаланса КНР будет непросто, считает Юшков. По мнению Андрианова, страна станет экспортером энергии в ближайшие два-три десятилетия. По мнению, Суверова, это может произойти и в перспективе нескольких лет.