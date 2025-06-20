TopDelivery работает с 2011 г. Служба изначально специализировалась на курьерской доставке, в 2016 г. она приобрела логистического оператора Maxima Express. В 2021 г. IT-подразделение компании было выделено в отдельное подразделение TopDelivery Soft. ООО «Топделиверисофт» полностью принадлежит «Интернет логистике». Совокупная выручка этих фирм в 2024 г. выросла на 7,6% до 326 млн руб., чистая прибыль – на 26,5% до 8,1 млн руб. На сайте TopDelivery сказано, что она сотрудничает с более чем 300 компаниями и у нее более 200 партнерских пунктов выдачи.