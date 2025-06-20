Х5 Group купила службу курьерской доставки TopDeliveryСделка позволит сервису ритейлера 5Post выйти в новые регионы
Структуры Х5 Group (управляет сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») – ООО «5 Пост» и ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» – стали владельцами компании «Интернет логистика», которая управляет сервисом курьерской доставки TopDelivery. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 20 июня. Одновременно из ее капитала вышли сооснователи службы Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин. В Х5 Group и TopDelivery на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с Никитиным и Ягодкиным не удалось.
TopDelivery работает с 2011 г. Служба изначально специализировалась на курьерской доставке, в 2016 г. она приобрела логистического оператора Maxima Express. В 2021 г. IT-подразделение компании было выделено в отдельное подразделение TopDelivery Soft. ООО «Топделиверисофт» полностью принадлежит «Интернет логистике». Совокупная выручка этих фирм в 2024 г. выросла на 7,6% до 326 млн руб., чистая прибыль – на 26,5% до 8,1 млн руб. На сайте TopDelivery сказано, что она сотрудничает с более чем 300 компаниями и у нее более 200 партнерских пунктов выдачи.