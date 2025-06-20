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Х5 Group купила службу курьерской доставки TopDelivery

Сделка позволит сервису ритейлера 5Post выйти в новые регионы
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Структуры Х5 Group (управляет сетью магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») – ООО «5 Пост» и ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» – стали владельцами компании «Интернет логистика», которая управляет сервисом курьерской доставки TopDelivery. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 20 июня. Одновременно из ее капитала вышли сооснователи службы Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин. В Х5 Group и TopDelivery на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с Никитиным и Ягодкиным не удалось. 

TopDelivery работает с 2011 г. Служба изначально специализировалась на курьерской доставке, в 2016 г. она приобрела логистического оператора Maxima Express. В 2021 г. IT-подразделение компании было выделено в отдельное подразделение TopDelivery Soft. ООО «Топделиверисофт» полностью принадлежит «Интернет логистике». Совокупная выручка этих фирм в 2024 г. выросла на 7,6% до 326 млн руб., чистая прибыль – на 26,5% до 8,1 млн руб. На сайте TopDelivery сказано, что она сотрудничает с более чем 300 компаниями и у нее более 200 партнерских пунктов выдачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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