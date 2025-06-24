АФК «Система» может продать свою долю в сети клиник «Ниармедик»

Другие совладельцы сети также готовы реализовать свои доли при «удачной цене», уверяют два источника, близких к АФК «Система». По данным «СПАРК-Интерфакса», другие 50% «ОК Ниармедик – Доктор рядом» принадлежат ООО «Доктор рядом холдинг». Его крупнейшие бенефициары – «ВЭБ венчурс» (44,23%) и бывший топ-менеджер «Медси» Владимир Гурдус. Последний владеет 8,11% в этом обществе напрямую. Но он на 70% контролирует фирму «Тим драйв», у которой 19,93% в «Доктор рядом холдинге». Среди других совладельцев «Тим драйва» – Леонид Меламед (20%) и Максим Чернин (10%). Еще 14,01% «Доктор рядом холдинга» – у АО «Мединвестиции», остальные 13,72% распределены между восемью физлицами. Гурдус, впрочем, сообщил «Ведомостям», что свою долю он продавать не планирует. В ВЭБ.РФ на запрос не ответили. Связаться с АО «Мединвестиции», а также другими совладельцами сети «Ниармедик» не удалось.