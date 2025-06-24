Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

АФК «Система» может продать свою долю в сети клиник «Ниармедик»

Претендентом на нее считается «Севергрупп» Алексея Мордашова
Денис Кузнецов
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

АФК «Система» ищет покупателя на свою долю в объединенной сети медицинских клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких ко всем этим компаниям. Согласно ЕГРЮЛу, корпорации через ряд юридических лиц принадлежит 50% в операционной структуре сети ООО «ОК Ниармедик – Доктор рядом». Речь идет о продаже всего пакета, уверяет один из собеседников «Ведомостей». Представитель АФК «Система» подтвердил, что группа готова рассматривать «интересные предложения» о покупке ее нестратегических активов, к которым она относит и неконтрольную долю в сети «Ниармедик». Другие детали он не уточнил.

Другие совладельцы сети также готовы реализовать свои доли при «удачной цене», уверяют два источника, близких к АФК «Система». По данным «СПАРК-Интерфакса», другие 50% «ОК Ниармедик – Доктор рядом» принадлежат ООО «Доктор рядом холдинг». Его крупнейшие бенефициары – «ВЭБ венчурс» (44,23%) и бывший топ-менеджер «Медси» Владимир Гурдус. Последний владеет 8,11% в этом обществе напрямую. Но он на 70% контролирует фирму «Тим драйв», у которой 19,93% в «Доктор рядом холдинге». Среди других совладельцев «Тим драйва» – Леонид Меламед (20%) и Максим Чернин (10%). Еще 14,01% «Доктор рядом холдинга» – у АО «Мединвестиции», остальные 13,72% распределены между восемью физлицами. Гурдус, впрочем, сообщил «Ведомостям», что свою долю он продавать не планирует. В ВЭБ.РФ на запрос не ответили. Связаться с АО «Мединвестиции», а также другими совладельцами сети «Ниармедик» не удалось.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных