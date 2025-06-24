Nordgold планирует добывать германий в Якутии

Nordgold планирует добывать германий в ЯкутииЭто позволит компании эффективнее использовать цинковое месторождение и диверсифицировать бизнес
Золотодобытчик Nordgold бизнесмена Алексея Мордашова рассматривает возможность добычи германия на цинковом месторождении Сардана в Якутии. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Георгий Смирнов на ПМЭФ-2025.
В базовой модели проекта компания планирует продавать германий в составе цинкового концентрата. По словам топ-менеджера, более детальный подход к разработке месторождения будет сформирован после завершения текущих геологоразведочных работ в 2025 г.
Nordgold подтвердила данные по запасам Сарданы, полученные от предыдущих владельцев, но этого оказалось недостаточно для подготовки технико-экономического обоснования проекта, сказал Смирнов. Обновленные данные по запасам на этом месторождении будут готовы в I–II квартале следующего года, уточнил он. Представитель Nordgold сообщил «Ведомостям», что в 2025–2026 гг. на месторождении будет идти экологический мониторинг и геологоразведка для последующей постановки запасов на госбаланс. Экономика проекта, включая возможные рынки сбыта, может быть оценена только на основе этих данных, так что сейчас говорить о географии продаж преждевременно, пояснил он.