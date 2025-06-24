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Nordgold планирует добывать германий в Якутии

Это позволит компании эффективнее использовать цинковое месторождение и диверсифицировать бизнес
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Золотодобытчик Nordgold бизнесмена Алексея Мордашова рассматривает возможность добычи германия на цинковом месторождении Сардана в Якутии. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Георгий Смирнов на ПМЭФ-2025.

В базовой модели проекта компания планирует продавать германий в составе цинкового концентрата. По словам топ-менеджера, более детальный подход к разработке месторождения будет сформирован после завершения текущих геологоразведочных работ в 2025 г.

Nordgold подтвердила данные по запасам Сарданы, полученные от предыдущих владельцев, но этого оказалось недостаточно для подготовки технико-экономического обоснования проекта, сказал Смирнов. Обновленные данные по запасам на этом месторождении будут готовы в I–II квартале следующего года, уточнил он. Представитель Nordgold сообщил «Ведомостям», что в 2025–2026 гг. на месторождении будет идти экологический мониторинг и геологоразведка для последующей постановки запасов на госбаланс. Экономика проекта, включая возможные рынки сбыта, может быть оценена только на основе этих данных, так что сейчас говорить о географии продаж преждевременно, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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