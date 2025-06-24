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Авиакомпании России в 2024 году увеличили операционную прибыль в 5,3 раза

Это стало следствием роста цен на билеты на фоне сложностей с пополнением флота
Светлана Афонина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Операционная прибыль российских авиакомпаний выросла в прошлом году в 5,3 раза и достигла 71,1 млрд руб., говорится в презентации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам работы отрасли за прошлый год. Общие доходы перевозчиков увеличились в годовом выражении на 30% до 1,98 трлн руб., общие расходы – на 26,2% до 1,91 трлн руб., отмечается в документе.

Авиаперевозчики в целом сохраняют финансово-экономическую устойчивость, а общий пассажиропоток вернулся на досанкционный уровень 2021 г., констатируют в АЭВТ. При этом темп роста пассажирских перевозок замедляется при сохранении на них высокого спроса, говорится в презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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