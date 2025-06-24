Авиакомпании России в 2024 году увеличили операционную прибыль в 5,3 раза

Авиакомпании России в 2024 году увеличили операционную прибыль в 5,3 разаЭто стало следствием роста цен на билеты на фоне сложностей с пополнением флота
Операционная прибыль российских авиакомпаний выросла в прошлом году в 5,3 раза и достигла 71,1 млрд руб., говорится в презентации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по итогам работы отрасли за прошлый год. Общие доходы перевозчиков увеличились в годовом выражении на 30% до 1,98 трлн руб., общие расходы – на 26,2% до 1,91 трлн руб., отмечается в документе.
Авиаперевозчики в целом сохраняют финансово-экономическую устойчивость, а общий пассажиропоток вернулся на досанкционный уровень 2021 г., констатируют в АЭВТ. При этом темп роста пассажирских перевозок замедляется при сохранении на них высокого спроса, говорится в презентации.
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