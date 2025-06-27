Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора раза

Основной причиной роста цен на платину является геополитическая напряженность, в частности торговые войны, которые отражаются на глобальной торговле, в том числе на цепочках поставок, следует из июньского обзора Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). Мировая добыча металла в этом году ожидается на уровне 5,4 млн унций – это на 6% меньше, чем в 2024 г. Еще почти 1,6 млн унций платины поступит на рынок в этом году за счет вторичной переработки. Это на 3% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные WPIC.