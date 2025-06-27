Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора раза

Цена на платину с начала года выросла более чем в полтора разаКотировки растут из-за торговых войн, а спрос на металл в 2025 году превысит предложение на 14%
Стоимость платины на мировом рынке выросла до максимума с сентября 2011 г., превысив $1400 за тройскую унцию, следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX). В ходе торгов 26 июня цена на металл выросла еще на 4,5% к закрытию предыдущей торговой сессии до $1415 за унцию. На пике цена достигала $1418 за унцию (+5% к закрытию). С начала этого года котировки прибавили 54%.
Основной причиной роста цен на платину является геополитическая напряженность, в частности торговые войны, которые отражаются на глобальной торговле, в том числе на цепочках поставок, следует из июньского обзора Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC). Мировая добыча металла в этом году ожидается на уровне 5,4 млн унций – это на 6% меньше, чем в 2024 г. Еще почти 1,6 млн унций платины поступит на рынок в этом году за счет вторичной переработки. Это на 3% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные WPIC.