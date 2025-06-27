Бренд Incity закрыл все свои магазины

В 2015 г. в России работало 450 магазинов Incity и Deseo, но к августу 2024 г. их осталось 116 (плюс один в Ереване), сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что ритейлер сокращает свои площади, но полностью закрывать сеть он не планирует. Тогда Татарченкова говорила, что проблемы сети начались в период пандемии и усилились с введением санкций и сложностями с платежами, а закрытию подлежат неэффективные точки. К апрелю 2025 г. сеть сократилась примерно до 20 магазинов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта Incity. Сейчас он (как и сайт Deseo) не работает, убедились «Ведомости».