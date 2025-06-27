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Бренд Incity закрыл все свои магазины

В операционной компании ритейлера введено наблюдение
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Fashion-ритейлер «Модный континент» закрыл последние магазины женской одежды Incity и белья Deseo. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта на рынке недвижимости. По словам одного из них, в регионах еще могли остаться партнерские магазины, развиваемые по франшизе. О закрытии всех магазинов бренда знает и управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Телефоны горячей линии Incity и «Модного континента» не работают. Гендиректор и владелец компании Ольга Татарченкова на вопросы «Ведомостей» не ответила. 

В 2015 г. в России работало 450 магазинов Incity и Deseo, но к августу 2024 г. их осталось 116 (плюс один в Ереване), сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что ритейлер сокращает свои площади, но полностью закрывать сеть он не планирует. Тогда Татарченкова говорила, что проблемы сети начались в период пандемии и усилились с введением санкций и сложностями с платежами, а закрытию подлежат неэффективные точки. К апрелю 2025 г. сеть сократилась примерно до 20 магазинов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта Incity. Сейчас он (как и сайт Deseo) не работает, убедились «Ведомости». 

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