Бренд Incity закрыл все свои магазины

Бренд Incity закрыл все свои магазиныВ операционной компании ритейлера введено наблюдение
Fashion-ритейлер «Модный континент» закрыл последние магазины женской одежды Incity и белья Deseo. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта на рынке недвижимости. По словам одного из них, в регионах еще могли остаться партнерские магазины, развиваемые по франшизе. О закрытии всех магазинов бренда знает и управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Телефоны горячей линии Incity и «Модного континента» не работают. Гендиректор и владелец компании Ольга Татарченкова на вопросы «Ведомостей» не ответила.
В 2015 г. в России работало 450 магазинов Incity и Deseo, но к августу 2024 г. их осталось 116 (плюс один в Ереване), сообщал «Коммерсантъ». Издание писало, что ритейлер сокращает свои площади, но полностью закрывать сеть он не планирует. Тогда Татарченкова говорила, что проблемы сети начались в период пандемии и усилились с введением санкций и сложностями с платежами, а закрытию подлежат неэффективные точки. К апрелю 2025 г. сеть сократилась примерно до 20 магазинов, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта Incity. Сейчас он (как и сайт Deseo) не работает, убедились «Ведомости».