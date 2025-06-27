Платформы смогут проверять возраст покупателей с помощью биометрии

Платформы теперь будут обязаны предупреждать партнеров минимум за 45 дней, если собираются изменить условия договора, которые ухудшают положение продавцов, – например, увеличить комиссию, изменить правила приема и возврата товаров, пересчитать вознаграждение владельцам ПВЗ и т. д., рассказал представитель Григоренко. Изначально в проекте хотели ограничить частоту таких изменений – не чаще одного раза в три месяца, но отказались от этой идеи в пользу более гибкого подхода с предварительным уведомлением.