Платформы смогут проверять возраст покупателей с помощью биометрии

Платформы смогут проверять возраст покупателей с помощью биометрииЭто позволит дистанционно продавать энергетики, пиротехнику, но не табак и алкоголь
Маркетплейсам разрешат продавать товары с возрастными ограничениями при условии подтверждения возраста покупателя через биометрию. Такая норма появилась в финальной редакции законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития, с которой ознакомились «Ведомости». Речь идет об энергетиках, пиротехнике, книгах 18+ и т. п., но не об алкоголе и табаке, пояснили «Ведомостям» источник, близкий к правительству, и источник, знакомый с обсуждением законопроекта.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил «Ведомостям», что в законопроект включены предложения о дистанционной продаже товаров 18+ с подтверждением возраста через единую биометрическую систему (ЕБС). Но законопроект сохраняет действующие запреты на онлайн-продажу алкоголя и табака, добавил собеседник. Представитель Минэкономразвития комментировать новую норму по подтверждению возраста через ЕБС отказался.
Представитель аппарата Григоренко также рассказал, что документ уже одобрило Главное правовое управление президента и 30 июня он будет вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По словам собеседника, в финальной версии документа были учтены предложения, которые поступили от бизнеса и общественности.
«Цель законопроекта – защитить права и интересы граждан, включая продавцов, владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других участников платформенной экономики, – передал «Ведомостям» через представителя Григоренко. – Действующее законодательство не всегда учитывает специфику онлайн-торговли и работы посреднических цифровых платформ. Мы разработали базовые правила, которые отразят эти особенности. Они определяют ответственность цифровых платформ и их партнеров в вопросах защиты прав потребителей и одновременно обеспечивают динамичное и устойчивое развитие платформенной экономики».
Что еще поменялось
В финальной версии законопроекта авторы также исключили обязанность платформ указывать в карточке товара информацию о необходимости маркировки товара. Этот вопрос планируется проработать позднее на уровне акта правительства и с учетом технической готовности платформ, пояснил представитель Григоренко.
Изменились и правила предоставления скидок: платформа больше не обязана получать «активное согласие» продавца на скидки, если площадка применяет их за свой счет, следует из документа. Но маркетплейсы по-прежнему должны прописывать в договоре с продавцом порядок применения всех видов скидок. Срок уведомления о скидке за счет продавца в проекте сокращен с 14 календарных до пяти рабочих дней.
Также авторы проекта сняли запрет на «молчаливое согласие» продавца на участие в акциях, предусмотренный в предыдущей версии документа. Но если продавец заранее установил минимальную цену на свой товар, сделать на него скидку ниже этой цены по умолчанию маркетплейс не сможет, следует из документа.
Продавец сможет в любой момент отказаться от скидок за свой счет и запретить участие своих товаров в акциях и в этом случае платформа не будет иметь права понижать его в выдаче, блокировать доступ к кабинету, снижать рейтинг или вводить другие ограничения, говорится в законопроекте.
Кроме того, в новой версии правительство получило возможность установить требования к отображению цен в карточках товаров.
Это касается случаев, когда платформы указывают цену товара, которая действует только в случае оплаты картами собственных банков, поясняет представитель вице-премьера. По его словам, такой подход может являться скрытым навязыванием банковских услуг.
Платформы теперь будут обязаны предупреждать партнеров минимум за 45 дней, если собираются изменить условия договора, которые ухудшают положение продавцов, – например, увеличить комиссию, изменить правила приема и возврата товаров, пересчитать вознаграждение владельцам ПВЗ и т. д., рассказал представитель Григоренко. Изначально в проекте хотели ограничить частоту таких изменений – не чаще одного раза в три месяца, но отказались от этой идеи в пользу более гибкого подхода с предварительным уведомлением.
Срок вступления закона в силу переносится на 1 марта 2027 г. с 1 марта 2026 г. Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин пояснил «Ведомостям» перенос сроков тем, что платформам требуется переходный период для донастройки бизнес-процессов, информационных систем и сервисов под новые нормы – «несмотря на то что сами платформы действуют на опережение, поэтапно внедряя аспекты, которые только планируется регулировать».
Продажа по лицу
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров поясняет, что цель нормы с введением биометрического контроля – ограничить доступ несовершеннолетних к чувствительным товарам без необходимости предъявления паспорта или сверки данных по базам МВД и Федерального агентства по делам национальностей. Биометрия по замыслу разработчиков должна упростить процесс проверки возраста, снять нагрузку с продавца, обеспечить юридическую защиту платформ и повысить удобство покупки, поясняет он.
Но, по мнению Федорова, в текущей редакции законопроекта сохраняются юридическая неопределенность и недостаточная защищенность данных. Он отметил, что использование биометрии требует согласия пользователей и регулируется отдельными законами. Но в России нет единого правового акта, определяющего порядок хранения, отзыва и использования таких данных, говорит Федоров. Также остается неясным, кто будет нести ответственность в случае ошибки при идентификации, добавил собеседник.
По его словам, многие пользователи могут отказаться от покупок из-за нежелания передавать биометрические данные частным компаниям. Кроме того, реализация технологии потребует значительных затрат на инфраструктуру, обучение и безопасность. Есть и технические риски – от утечек данных до обхода системы с помощью поддельных изображений. Вдобавок, отметил Федоров, потребуется интеграция с антиспуфинговыми механизмами (механизмы защиты биометрии от взлома или подделки), которые пока слабо развиты.
Для прохождения биометрической проверки требуется устройство с камерой, стабильный интернет и минимальные технические навыки. Пользователи в регионах или пожилые люди могут оказаться отрезанными от возможности покупать такие товары, что создает риск цифрового неравенства, заключил Федоров.
Управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян подтверждает, что в России пока отсутствует единая правовая база, регулирующая использование биометрии для идентификации. Он отметил, что такой процесс потребует технического оснащения, включая специальные сканеры, и может значительно усложнить работу платформ. По его мнению, система несет серьезные риски утечки персональных данных, поскольку единых систем учета на данный момент не предусмотрено.
Представитель Wildberries заявил «Ведомостям», что в компании поддерживают идею использования биометрии как одного из механизмов для дистанционной торговли чувствительными категориями товаров, например алкогольными или табачными изделиями. Но в маркетплейсе, по его словам, считают, что обязательная идентификация через ЕБС для всех пользователей была бы избыточной мерой.
Компромисс с бизнесом
Волошин утверждает, что законопроект обсуждался с экспертами, бизнесом, цифровыми платформами и органами власти. По его словам, внесенные корректировки отражают общую позицию: регулирование должно способствовать сбалансированному развитию платформенной экономики, а не тормозить его или ограничивать.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал текущую версию законопроекта компромиссной и отметил, что большинство замечаний и предложений со стороны бизнеса были учтены. Но, по его словам, по отдельным вопросам остается необходимость в дальнейших обсуждениях даже внутри самой АКИТ.
Но не все игроки рынка считают законопроект сбалансированным. Представитель «Яндекс маркета» заявил, что в компании приветствуют регулирование и, «как и многие участники рынка», поддерживают включение в законопроект пункта об ограничении инвестиций маркетплейсов в скидки. Сейчас в законопроекте нет такого ограничения. «Важно, чтобы такие меры учитывали рыночные механизмы и позволяли площадкам эффективно конкурировать, привлекая покупателей», – добавил собеседник.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов также заявил, что неурегулированным остается вопрос неограниченных инвестиций маркетплейсов в скидки на товары. По его словам, нынешняя версия не устраняет дисбалансы, создающие неравные конкурентные условия с другими участниками потребительского рынка. Также АКОРТ выступает против онлайн-торговли товарами с ограниченной реализацией – риски использования такого инструмента сохраняются.
«Стремительное развитие сферы электронной коммерции масштабирует ее проблемы и их последствия для рынка, государства и потребителя. Поэтому перенос сроков вступления даже рамочного регулирования может усугубить ситуацию», – заключил Богданов.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявил «Ведомостям», что финальная редакция законопроекта утратила многие положения, ранее согласованные с бизнесом и общественностью. По мнению РАТЭК, это снижает эффективность регулирования и не решает заявленные изначально проблемы. Кроме того, перенос срока вступления закона в силу усугубляет неэффективность мер для решения проблем, из-за которых было решено вводить новое регулирование, добавили в РАТЭК.