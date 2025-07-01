Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» в первом полугодии вырос на 7%Эксперты ожидают положительной динамики в ближайшие месяцы
Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» выросли в январе – июне 2025 г. на 7% в годовом выражении до 8,3 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В частности, с 1 по 29 июня поставки составили 1,07 млрд куб. м, или в среднем 37,1 млн куб. м в сутки.
В начале года рост экспорта был более существенным, следует из статистики ENTSOG. В январе и феврале поставки по газопроводу были рекордными – 50,2 млн куб. м в сутки и 55,4 млн куб. м в сутки соответственно. Прокачка по «Турецкому потоку» увеличилась на фоне остановки с 1 января транзита российского газа через Украину. В годовом выражении рост в январе составил 27%, в феврале – 30%.