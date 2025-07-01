Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» в первом полугодии вырос на 7%

В начале года рост экспорта был более существенным, следует из статистики ENTSOG. В январе и феврале поставки по газопроводу были рекордными – 50,2 млн куб. м в сутки и 55,4 млн куб. м в сутки соответственно. Прокачка по «Турецкому потоку» увеличилась на фоне остановки с 1 января транзита российского газа через Украину. В годовом выражении рост в январе составил 27%, в феврале – 30%.