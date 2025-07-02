Темпы развития рынка товаров для дома и ремонта могут снизиться в три раза

Рынок товаров для дома и ремонта по итогам 2025 г. вырастет на 5–6%, подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он уточняет, что это произойдет при «сохранении текущих тенденций». В прошлом году Infoline прогнозировала ежегодное увеличение продаж в этом сегменте в 2025–2028 гг. на 16–17%. Получается, что темпы его развития могут снизиться примерно в три раза. По итогам 2024 г., как сообщало агентство, общий объем рынка составил 5,69 трлн руб. (+18,7 год к году). Таким образом, исходя из слов Бурмистрова, в этом году он достигнет 5,97–6 трлн руб. При этом, как считает эксперт, продажи физическим лицам (в2с) в 2025 г. увеличатся лишь на 3–5%, а компаниям (в2в) – на 8–9%. В штуках рынок DIY и вовсе упадет: в сегменте в2с – на 10%, в2в – в пределах 5%, прогнозирует он. Абсолютные цифры собеседник «Ведомостей» не приводит.