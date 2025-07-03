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Мощности по сжижению газа в мире к 2028 году могут вырасти почти на 40%

Россия сохранит долю на рынке только в случае экспорта с «Арктик СПГ – 2» и завода «Газпрома» в Усть-Луге, говорят эксперты
Василий Милькин
FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP
FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP

Производители сжиженного природного газа (СПГ) к 2028 г. введут в эксплуатацию новые мощности по сжижению объемом около 180 млн т в год. Об этом говорится в ежегодном обзоре Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). В результате суммарные мощности СПГ-заводов в мире вырастут на 37% более чем до 672,1 млн т в год.

В 2024 г. были запущены линии по сжижению общим объемом 8,6 млн т в год, а суммарная мощность СПГ-заводов в мире выросла на 2% до 492,1 млн т в год. Новые проекты были введены в эксплуатацию в Мексике (Altamira Fast LNG мощностью 1,4 млн т в год) и Конго (Congo FLNG, 0,6 млн т). Также в число введенных в эксплуатацию в прошлом году проектов организация включает первую линию завода «Новатэка» «Арктик СПГ – 2» (мощность – 6,6 млн т в год), хотя российская компания о начале отгрузок с этого предприятия пока не сообщала.

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