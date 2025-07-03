Как скажутся на бизнесе ЮГК претензии по экологическим статьям УК

Оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. По версии силовых структур, нарушение законодательства привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании. По мнению силовых структур, это может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц ЮГК к промышленной безопасности, заявил собеседник РБК.