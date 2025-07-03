Как скажутся на бизнесе ЮГК претензии по экологическим статьям УК

Как скажутся на бизнесе ЮГК претензии по экологическим статьям УКВ 2024 году из-за приостановки работы на уральских карьерах компания потеряла 17% добычи
По данным источников ТАСС и РБК в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ по Челябинской области провели обыски в Пласте и Челябинске. Кроме того, обыски шли на рабочих местах гендиректора и основного акционера компании Константина Струкова, уточнил собеседник РБК.
Оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. По версии силовых структур, нарушение законодательства привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки. Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании. По мнению силовых структур, это может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц ЮГК к промышленной безопасности, заявил собеседник РБК.