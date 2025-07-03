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Ladoga расширяет линейку слабоалкогольных коктейлей

Многие компании отказались от производства таких напитков из-за высоких акцизов, так что конкуренция в этом сегменте небольшая
Полина Гриценко
Денис Кузнецов
Денис Вышинский / ТАСС
Денис Вышинский / ТАСС

Алкогольная группа Ladoga, занимающаяся розливом водки «Царская» и джина Barrister, в начале июля вывела на рынок три новых слабоалкогольных коктейля крепостью 7,2–9%. Об этом сообщил ее представитель. По его словам, в их основе виски Fowler’s и ром Cool Skeleton, входящие в портфель компании. На первом этапе Ladoga выпустит по 100 000 банок каждого из напитков, уточнил представитель группы. Он также добавляет, что производить их планируется на мощностях ГК «Руст» (завод «Браво премиум»), а продавать коктейли Ladoga будет в собственных магазинах – винотеках Ladoga Wine. Впрочем, компания ведет переговоры с крупнейшими федеральными и региональными сетями о реализации такой продукции. Рекомендованная розничная цена напитков составит 220 руб. за банку, говорит собеседник «Ведомостей». Сейчас слабоалкогольные напитки стоят в среднем 175–180 руб. за банку или бутылку, указывает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Поэтому такая стоимость, по его мнению, выглядит «достаточно премиальной».

Ladoga – один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов алкогольной продукции. Она основана в 1995 г. в Санкт-Петербурге. До конца 2024 г. основными владельцами ООО «Группа Ладога» выступали Светлана и Вениамин Грабары (им принадлежало 22,3 и 10% соответственно), Анна Купоросова (24,8%), Владимир Евстратьев (15%), Ксения Клюшкина (12,4%), Майя Князева (10%) и Александр Тимченко (5%). Сейчас ее собственник – АО «ХК «Ладога», его бенефициары не раскрываются. Выручка Ladoga по итогам прошлого года выросла, по собственным данным, на 41% до 51,5 млрд руб. Продажи продукции собственного производства за этот же период увеличились на 45% до 5,8 млн дал. Чистую прибыль компания не раскрывает. Ladoga владеет сетью винотек, ликероводочным заводом в Петербурге и предприятием по выпуску вискового дистиллята в Ставропольском крае. Мощность производства – около 80 млн л в год.

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