Ladoga расширяет линейку слабоалкогольных коктейлей

Алкогольная группа Ladoga, занимающаяся розливом водки «Царская» и джина Barrister, в начале июля вывела на рынок три новых слабоалкогольных коктейля крепостью 7,2–9%. Об этом сообщил ее представитель. По его словам, в их основе виски Fowler’s и ром Cool Skeleton, входящие в портфель компании. На первом этапе Ladoga выпустит по 100 000 банок каждого из напитков, уточнил представитель группы. Он также добавляет, что производить их планируется на мощностях ГК «Руст» (завод «Браво премиум»), а продавать коктейли Ladoga будет в собственных магазинах – винотеках Ladoga Wine. Впрочем, компания ведет переговоры с крупнейшими федеральными и региональными сетями о реализации такой продукции. Рекомендованная розничная цена напитков составит 220 руб. за банку, говорит собеседник «Ведомостей». Сейчас слабоалкогольные напитки стоят в среднем 175–180 руб. за банку или бутылку, указывает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Поэтому такая стоимость, по его мнению, выглядит «достаточно премиальной».