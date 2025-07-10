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В России сокращается число сетевых ресторанов суши

Граждане сейчас предпочитают заказывать блюда японской кухни на дом, а не покупать их в общепите
Полина Гриценко
Валерия Кузьменко
Unsplash
Unsplash

Количество сетевых ресторанов с преобладанием в меню суши и роллов по итогам 2024 г. уменьшилось на 3% год к году до 3100 точек, подсчитало агентство Infoline. Данных за этот год у него нет, но, по словам его представителя, наиболее существенное сокращение таких заведений происходит в крупных городах. Так, у сети «Якитория» с начала 2024 г. по июль 2025 г. число ресторанов снизилось на 14% до 72: семь заведений были закрыты в 2024 г., еще пять – в первом полугодии этого года, по данным Infoline. «Шоколадница» в 2025 г. приостановила работу последнего ресторана «Ваби саби» в Москве, сообщало издание Shopper’s. Еще три года назад в эту сеть входило четыре заведения.

При этом в целом ресторанный рынок в России продолжает развиваться. 50 ведущих сетей, по данным того же Infoline, по итогам прошлого года увеличили число заведений на 6% до 17 000 точек. Оборот же предприятий общепита в России вырос на 13–14% примерно до 5 трлн руб.

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