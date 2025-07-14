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«Лабквест» откроет кабинеты психодиагностики

Спрос на такие услуги растет со времен пандемии коронавируса
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть медицинских лабораторий и клиник «Лабквест» откроет в ближайшее время в пяти своих точках в Москве и Санкт-Петербурге кабинеты психологической помощи под брендом «СверхЯ», сообщил «Ведомостям» представитель группы. Первый из них, по его словам, начнет работать 14 июля. Это будут специализированные кабинеты средней площадью 18 кв. м в некоторых медофисах сети «Лабквест» и клиниках «Q-Клиника». По данным сайта самой компании, сейчас она управляет более чем 200 медофисами. Предполагается, что «Лабквест» будет также продавать франшизу на использование бренда «СверхЯ», а в дальнейшем он планирует открывать отдельные центры под этим названием, уточнил его представитель. Он также добавил, что инвестиции в открытие каждого кабинета составят около 500 000–600 000 руб.

Кабинеты будут работать на стыке медицинской психологии и лабораторной медицины, поясняет представитель «Лабквеста». По его словам, сеть будет иметь дело не с острыми состояниями, а «выявлять уязвимости на ранних этапах». Для этого на первоначальном этапе специалисты будут проводить клинические беседы, делать психологические тесты, а также специальные комплексы лабораторных исследований. Последние нужны, чтобы выявить дефицит витаминов, микроэлементов или заболевания, которые могут послужить причиной тревожности или депрессивных состояний. Со сложными случаями пациенты будут перенаправляться в партнерские клиники, отметил собеседник «Ведомостей».

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