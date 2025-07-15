Туроператорам на четверть снизили взносы

Для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в этом году будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности, а также продлен срок их уплаты. Такое распоряжение правительство страны опубликовало 14 июля. Теперь размер взносов снижен с 1 до 0,75% от общей цены турпродукта. Уплатить его можно до 15 января 2026 г., тогда как ранее это надо было сделать 15 июля и 15 октября этого года.