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Туроператорам на четверть снизили взносы

Из-за конфликта на Ближнем Востоке они понесли существенные потери
Денис Кузнецов
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в этом году будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности, а также продлен срок их уплаты. Такое распоряжение правительство страны опубликовало 14 июля. Теперь размер взносов снижен с 1 до 0,75% от общей цены турпродукта. Уплатить его можно до 15 января 2026 г., тогда как ранее это надо было сделать 15 июля и 15 октября этого года.

Фонд персональной ответственности был создан в 2017 г. Он предназначен для возмещения туристам ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору. Фонд формируется для каждой компании отдельно за счет ежегодного взноса. Он платится равными долями не позднее 15-го числа месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь туроператоры могут не платить сумму за II и III квартал в этом году, следует из сообщения кабмина. По итогам 2024 г. объем фонда составил 3,5 млрд руб., говорил ранее директор «Турпомощи», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

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