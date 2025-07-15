Туроператорам на четверть снизили взносы

Туроператорам на четверть снизили взносыИз-за конфликта на Ближнем Востоке они понесли существенные потери
Для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в этом году будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности, а также продлен срок их уплаты. Такое распоряжение правительство страны опубликовало 14 июля. Теперь размер взносов снижен с 1 до 0,75% от общей цены турпродукта. Уплатить его можно до 15 января 2026 г., тогда как ранее это надо было сделать 15 июля и 15 октября этого года.
Фонд персональной ответственности был создан в 2017 г. Он предназначен для возмещения туристам ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору. Фонд формируется для каждой компании отдельно за счет ежегодного взноса. Он платится равными долями не позднее 15-го числа месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Теперь туроператоры могут не платить сумму за II и III квартал в этом году, следует из сообщения кабмина. По итогам 2024 г. объем фонда составил 3,5 млрд руб., говорил ранее директор «Турпомощи», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.