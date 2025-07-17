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Производитель водки Beluga прекратил отгрузки из-за хакерской атаки

Ущерб Novabev Group только по розничной сети «Винлаб» эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей
Полина Гриценко
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Производитель водки Beluga и «Беленькая» – алкогольная группа Novabev Group – не отгружает продукцию как минимум второй день из-за технического сбоя, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух розничных сетей. О том, что компания временно приостановила оформление заказов и платежные операции, 15 июля сообщалось также в одном из Telegram-каналов для рестораторов. Аналогичная ситуация происходит и в принадлежащей Novabev Group сети «Винлаб», она также не работает с 14 июля. Возможность покупки как онлайн, так и в рознице ограничена «по техническим причинам», сообщалось в тот день в ее Telegram-канале. Магазины сети в разных регионах закрыты, следует из комментариев клиентов к этому сообщению.

Группа подверглась «беспрецедентной» кибератаке, говорится в официальном заявлении Novabev Group. Там ее называют масштабной и скоординированной акцией хакеров. В результате нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что «отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы, включая «Винлаб». По словам представителя Novabev Group, злоумышленники потребовали денежное вознаграждение, но это противоречит позиции компании. Над решением ситуации работает IT-команда и внешние эксперты, указывают в группе. Там также подчеркивают, что «исходя из доступной информации персональные данные клиентов не пострадали», впрочем, расследование по этому поводу продолжается.

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