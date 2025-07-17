«Яндекс» запустил бренд тренажеров для дома

«Яндекс фабрика» – подразделение «Яндекса», которое занимается разработкой концепции и дизайна товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками (СТМ) компании, – запустила бренд спортивных товаров Bodycore. Под ним компания будет выпускать беговые дорожки, вело- и гребные тренажеры для домашних тренировок, а также перкуссионные массажеры, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса». В дальнейшем компания начнет производить и спортивную одежду, добавил он.