Эксперты оценили значение новых санкций ЕС на российскую нефть

Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов согласны, что новые санкции ЕС могут привести к росту «дисконта» для покупателей российской нефти из дружественных государств Юга. Но на мировой рынок они сильного влияния не окажут. Ранее, 5 июля, страны ОПЕК+, которые еще в 2023 г. ограничили добычу на 2,2 млн барр./сут., договорились о ее наращивании в августе на 548 000 барр./сут. В связи с этим цена Brent, скорее всего, будет колебаться между $65-70/барр. к концу года, так как темпы роста предложения могут превысить рост спроса, пояснил «Ведомостям» инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.