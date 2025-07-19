Эксперты оценили значение новых санкций ЕС на российскую нефть

Эксперты оценили значение новых санкций ЕС на российскую нефтьЭкспортировать ее станет сложнее, но поставки не остановятся
Ключевыми элементами нового, 18-го, пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России в связи боевыми действиями на Украине станут запреты, вводящиеся для перевозящих российскую нефть танкеров, и снижение «потолка цен» на сырье. Блок рестрикций утром 18 июля согласовали спустя четыре дня дебатов постпреды сообщества, он является «одним из самых сильных», заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х. В Кремле днем 18 июля ответили, что в Москве «обрели определенный иммунитет от санкций».
Каллас упомянула снижение потолка цен, но не назвала его новых ценовых параметров. С конца 2022 г. он установлен странами G7 на отметке не выше $60 за баррель – компаниям из этих юрисдикций запрещено перевозить и страховать российскую нефть по цене выше этой отметки (а также, с 2023 г. – нефтепродукты дороже $100/барр. и мазут дороже $45/барр.). По данным лондонской биржи ICE, на момент объявления о предварительном согласовании нового санкций ЕС сентябрьский фьючерс нефти марки Brent торговался на отметке $70,01 баррель, октябрьский – $68,9.
Президент России Владимир Путин в начале 2023 г. запретил соблюдать требования потолка цен на нефть в контрактах на поставки нефти и нефтепродуктов, продлив запрет в начале июня до конца 2025 г.
Российская марка Urals традиционно торговалась в связи с содержанием серы, логистическими и санкционными издержками с дисконтом $4-8/барр. к Brent. По данным Reuters, новый ценовой потолок для российской нефти в рамках 18-го пакета санкций ЕС составит $47,6/барр.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов согласны, что новые санкции ЕС могут привести к росту «дисконта» для покупателей российской нефти из дружественных государств Юга. Но на мировой рынок они сильного влияния не окажут. Ранее, 5 июля, страны ОПЕК+, которые еще в 2023 г. ограничили добычу на 2,2 млн барр./сут., договорились о ее наращивании в августе на 548 000 барр./сут. В связи с этим цена Brent, скорее всего, будет колебаться между $65-70/барр. к концу года, так как темпы роста предложения могут превысить рост спроса, пояснил «Ведомостям» инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Также под санкции попадут 105 танкеров. ЕС наложил их уже на 189 таких судов.
Четырьмя днями ранее, 14 июля, три страны ЕС – Мальта, Греция, Кипр, традиционно зарабатывавшие на перевозке российской нефти, – выступали против нового потолка на российскую нефть в 15% от рыночной цены. Эти страны не раз блокировали согласование рестрикций против России с 2023 г. 15 июля Politico со ссылкой на источники сообщало, что Мальта согласилась «подчиниться». Блокировавшую пакет Словакию также удалось «уговорить» после гарантий ей по цене на газ – это подтвердил премьер страны Роберт Фицо.
Пока шли уговоры Греции, Кипра и Мальты, Каллас сообщила, что США так и не присоединились к инициативе потолка на нефть, хотя он будет введен вне зависимости от позиции Вашингтона.
Без участия США санкции ЕС менее эффективны: в отличие от американских, они не имеют полноценной экстерриториальности и инструмента вторичных ограничений, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты. Поэтому 18-й пакет ЕС менее вреден, чем январские запреты, введенные уходившей администрацией президента США Джо Байдена, к которому в итоге Россия также адаптировалась.
Последний пакет ЕС изначально должен был содержать запрет импорта российского газа к 2028 г., но когда стало понятно, что Венгрия, Словакия и даже Бельгия с Францией могут заблокировать это, предложение убрали, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Вместо отказа от газа туда добавили декоративные санкции на оба «Северных потока» (запреты на использование этих неработающих маршрутов. – «Ведомости») и обновленный потолок цен на нефть, говорит он.
В Брюсселе постарались сделать этот пакет более вредоносным, поскольку предыдущие два производили впечатление символических, согласен программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Но согласиться с Каллас в том, что он «один из самых сильных», сложно, добавляет он: «Снижение потолка давно обсуждалось. Это ослабит переговорные позиции России с покупателями, но без карательного инструмента в виде доллара поставки продолжатся вне зависимости от Брюсселя – евро не такой инструмент».
Из упомянутых санкций потолок – наиболее чувствительный запрет, хотя российский нефтяной экспорт «крайне гибок», отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Снижение потолка может вынудить греческих перевозчиков отказаться от этого сырья, поясняет Кауфман. Юшков согласен, что новый уровень цены – проблема европейских судовых компаний, что подключались к перевозке нефти, когда цена опускалась до предыдущего потолка: «Теперь они на этом заработать не смогут – им надо ждать до $48/барр., а эта вероятность меньше».
Ранее введенные санкции против танкеров так и не привели к падению экспорта, логистику, скорее всего, и сейчас удастся перенастроить, говорит Суверов.
Ограничения ЕС коснутся и НПЗ «Вадинар» компании Nayara Energy. НПЗ «Вадинар» в индийском штате Гуджарат – второй по величине в Индии. Его мощность – 20 млн т/г., или 405 000 барр./сут. Индия – один из крупнейших покупателей российской сырой нефти. По данным Reuters, в первой половине 2025 г. Россия поставляла около 1,75–1,8 млн барр./сутки – на 1% больше, чем в 2024 г. Это максимум с июля 2024 г. Импорт Индии за шесть месяцев с начала года мог превысить 318 млн барр. (или на $22 млрд).
По последнему отчёту ОПЕК от 15 июля, Россия занимает 44% от поставок в Индию, или более 2 млн барр./cутки, несмотря на уже введенные санкции.
Российская нефть – продукт высокого качества и поставляется основным покупателям со скидками: нет причин, по которым Индия откажется от нее в пользу других поставщиков из-за санкций ЕС, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Новый ценовой потолок Брюсселя вряд ли будет выполняться основными покупателями, среди которых и Индия, а поставки в ЕС минимальны, отмечает Суверов. Наконец, доля поставок нефтепродуктов с НПЗ «Вадинар» в Европу невелика, поэтому эти санкции не нанесут существенного ущерба, добавляет он. Кауфман считает, что санкции против Nayara Energy не возымеют негативного эффекта, так как компания может работать на внутренний рынок Индии и в условиях попадания под санкции не будет опасаться российского сырья.