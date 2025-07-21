Спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 15%

По данным информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», производство стали в России в январе – июне 2025 г. составило 34,7 млн т, что на 5% меньше, чем за тот же период 2024 г. В прошлом году выпуск стали в России, по оценкам «Корпорация Чермет» составил 70,7 млн т – на 7% меньше, чем в 2023 г. Эти данные совпадают со статистикой Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, WSA). Исторический максимум по производству стали в России, по данным WSA, был достигнут в 2021 г. – 76 млн т.