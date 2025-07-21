Спрос на сталь в России в первом полугодии снизился на 15%Падение потребления приведет к сокращению выплавки металла в стране в этом году
Спрос на сталь в России, по оценкам аналитиков «Северстали», снизился в январе – июне 2025 г. на 14,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил журналистам 21 июля гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.
Топ-менеджер не назвал абсолютной цифры, но в августе прошлого года эксперты «Северстали» указывали, что потребление стали на российском внутреннем рынке в первом полугодии составляло 23,3 млн т. Таким образом, в январе – июне 2025 г. потребление стали в России составило примерно 19,8 млн т.
Основное снижение спроса на металл, по словам Шевелева, произошло в машиностроительном секторе (на 25%) и в энергетике. Исходя из данных за первое полугодие прошлого года, потребления стали в машиностроении в январе – июне 2025 г., по оценке «Северстали», составило 1,95 млн т, подсчитали «Ведомости». Потребление стали в строительстве в первом полугодии сократилось на 12%, отметил Шевелев (до 16 млн т. – «Ведомости»).
Потребление стали в России падает из-за снижения активности в строительстве и машиностроении на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, указывала ранее «Северсталь». Ключевая ставка с конца октября 2024 г. составляла 21%, в начале июня 2025 г. ЦБ снизил ее до 20%.
Предложение металла в России напрямую следует за спросом, напомнил глава «Северстали». Экономически оправданные возможности для экспорта стали у российских компаний ограничены, поэтому производство сокращается, констатировал он.
По словам Шевелева, в 2025 г. спрос на сталь в России снизится на 10-12% до 38,5-39 млн т. Динамика будет лучше, чем в первом полугодии, из-за эффекта низкой базы, так как снижение спроса в прошлом году началось с III квартала, пояснил глава «Северстали». При этом мощности российских предприятий по выпуску стали составляют 76 млн т в год, отметил топ-менеджер.
Рост потребления стали в России, по оценкам аналитиков «Северстали», возможен при снижении ключевой ставки Банка России до 12%. Спрос начнет восстанавливаться через полгода – год после достижения такого уровня ставки, пояснил Шевелев. Это время, необходимое для возобновления проектов в отраслях – потребителях стали, уточнил он. Спрос в этом случае будет расти как в строительстве, так и в машиностроении и со стороны нефтяных компаний.
Глава «Северстали» также отметил, что компания видит определенные риски давления на российский рынок импортных поставок стали из Казахстана и Китая. Импорт влияет как на цены на сталь на внутреннем рынке России, так и на объемы производства металла в стране, уточнил он.
Несмотря на негативные прогнозы, «Северсталь» сохраняет планы по производству стали в 2025 г. в объеме около 11 млн т, сообщил Шевелев. Это на 6% больше показателя прошлого года.
Также компания сохраняет оценку запланированных в 2025 г. капитальных затрат в 169 млрд руб., отметил Шевелев. Но если ситуация на рынке будет ухудшаться, компания может принять «точечные решения» о корректировке инвестпрограммы, уточнил он. Речь может идти о сдвижке ряда проектов «вправо», пояснил топ-менеджер.
В январе – июне 2025 г. «Северсталь» увеличила выпуск стали на 2% в годовом выражении до 5,3 млн т, сообщила компания 21 июля. Выручка компании снизилась на 11% до 364,2 млрд руб., показатель EBITDA – на 38% до 78,7 млрд руб., чистая прибыль – на 55% до 36,7 млрд руб. Капзатраты в первом полугодии увеличились более чем вдвое – до 87,1 млрд руб.
По данным информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», производство стали в России в январе – июне 2025 г. составило 34,7 млн т, что на 5% меньше, чем за тот же период 2024 г. В прошлом году выпуск стали в России, по оценкам «Корпорация Чермет» составил 70,7 млн т – на 7% меньше, чем в 2023 г. Эти данные совпадают со статистикой Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, WSA). Исторический максимум по производству стали в России, по данным WSA, был достигнут в 2021 г. – 76 млн т.
Объем потребления стали в России в 2024 г., по оценке «Северстали», составил 43,7 млн т, что на 6% меньше показателя предыдущего года (46,3 млн т). Президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупные российские предприятия черной металлургии) Алексей Сентюрин в июне прогнозировал, что спрос на сталь в России в этом году может снизиться на 10%. Исходя из данных ассоциации, спрос может составить 39,4 млн т. Это минимальный уровень с 2016 г.
По оценке «Русской стали», около 45% мощностей российских предприятий черной металлургии изначально были ориентированы на внешний рынок. В прошлом году экспорт стали из России составил 20 млн т – на 8% меньше, чем в 2023 г., и более чем на треть ниже по сравнению с рекордным показателем 2021 г. (32 млн т). В 2025 г. «Русская сталь» прогнозирует рост экспорта на 2,5% до 20,5 млн т.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что в условиях высоких процентных ставок сдвигаются сроки реализации инвестиционных проектов, замедляются темпы строительства, выпуска автомобилей и бытовой техники, что и отражается в падении спроса на металлопродукцию. По оценке эксперта, потребление стали в России начало снижаться в августе прошлого года. Поэтому по итогам этого года динамика падения спроса будет меньше, чем в первом полугодии, из-за эффекта низкой базы, соглашается Суверов с прогнозом «Северстали». Снижение спроса по итогам года составит около 10%, уточняет он.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов допускает более существенное падение спроса на сталь в строительном секторе в 2025 г. На этом фоне общее потребление металла может снизиться на 15% до 37,1 млн т, считает эксперт. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов по той же причине допускает падение спроса в 2025 г. до 35 млн т, то есть на 20%.
По мнению Хазанова, спрос на металл может начать расти при ставке ЦБ 14-15%. Но в 2025 г. ставка вряд ли опустится ниже 16-17%, считает Худалов. Поэтому восстановления спроса на сталь следует ожидать не ранее 2026 г., говорит он.
На фоне сокращения спроса выпуск стали в России по итогам года может составить 69,4 млн т, то есть снизиться на 2% к показателю прошлого года, считает Суверов. Агентство «Русмет» в апреле прогнозировало, что производства стали в России составит 68,5 млн т.
Худалов ожидает сокращения выпуска стали на 14-15% до 60-61 млн т. Хазанов считает, что из-за падения выплавки стали на электрометаллургических предприятиях, во многом ориентированных на строительный сектор, объем производства металла в стране упадет до 55-60 млн т, то есть на 15-22%.
При этом «Северсталь», действительно, может нарастить выплавку стали в этом году, считают эксперты. По мнению Хазанова и Худалова, это будет возможно за счет падения производства у конкурентов. Например, ММК в январе – июне 2025 г. снизил выпуск стали на 18% до 5,2 млн т.
По мнению Хазанова, поддержать выпуск металла «Северстали» также может экспорт продукции в Турцию и Индию. Суверов считает, что увеличение производства будет возможно за счет экспорта, расширения металлоторговой сети и фокуса на нишевых продуктах.