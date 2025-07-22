Правительство упростило передачу недостроенных краболовов новым инвесторам

Правительство упростило передачу недостроенных краболовов новым инвесторамПод угрозой расторжения могут находиться контракты на строительство примерно семи таких судов
Правительство России изменило правила передачи недостроенных судов-краболовов в рамках программы инвестиционных квот, известной также как «квоты под киль». Теперь после расторжения соглашения с предыдущим инвестором новая компания сможет завершить строительство судов на прежних условиях, сообщила 21 июля пресс-служба правительства.
В рамках программы «квоты под киль» государство предоставляет компаниям право на вылов определенного объема биоресурсов в обмен на обязательство построить перерабатывающие заводы на территории России или рыболовный флот на отечественных верфях.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам