Правительство упростило передачу недостроенных краболовов новым инвесторам

Правительство России изменило правила передачи недостроенных судов-краболовов в рамках программы инвестиционных квот, известной также как «квоты под киль». Теперь после расторжения соглашения с предыдущим инвестором новая компания сможет завершить строительство судов на прежних условиях, сообщила 21 июля пресс-служба правительства.