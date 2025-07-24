Ритейлеры увеличивают долю собственных марок

Ритейлеры увеличивают долю собственных марокТакая продукция пользуется большим спросом у молодого поколения
Доля собственных торговых марок (СТМ) в непродовольственном ритейле (одежда, обувь, товары для дома и проч.), которые должны выйти на рынок в 2025 г., может достичь 55%. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там оговариваются, что это случится, если все анонсированные планы компаний будут реализованы. В документе также указано, что по итогам прошлого года доля СТМ у таких игроков была на 10 п. п. меньше – 45%. А в 2019–2023 гг. на такие марки приходилось не более 24%.
В целом же CMWP ожидает появления в 2025 г. меньше новых брендов, чем в прошлом году. Так, в январе – июне на рынок вышло лишь 16 марок, в первом полугодии 2024 г. их было почти в 2 раза больше. При этом 57% из них уже были представлены в России, но они продавали свою продукцию через онлайн или другие специализированные розничные сети (корнеры в универмагах). Кроме того, два бренда относятся к СТМ – спортивные товары Bodycore от «Яндекс маркета» и Nice & Easy от владельца Zolla компании Factor.