Ритейлеры увеличивают долю собственных марок

В целом же CMWP ожидает появления в 2025 г. меньше новых брендов, чем в прошлом году. Так, в январе – июне на рынок вышло лишь 16 марок, в первом полугодии 2024 г. их было почти в 2 раза больше. При этом 57% из них уже были представлены в России, но они продавали свою продукцию через онлайн или другие специализированные розничные сети (корнеры в универмагах). Кроме того, два бренда относятся к СТМ – спортивные товары Bodycore от «Яндекс маркета» и Nice & Easy от владельца Zolla компании Factor.