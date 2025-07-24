Транзит белорусских минудобрений через Россию вырос

Основной объем транзитных поставок – более 5,4 млн т – шел через российские морские порты, следует из данных MMI. Более 500 000 т хлористого калия было поставлено напрямую по железной дороге в Китай через сухопутные погранпереходы. По сравнению с показателем января – июня 2024 г. объем прямого железнодорожного транзита снизился в 2,8 раза, а в июне 2025 г. таких поставок не было вовсе.