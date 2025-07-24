Транзит белорусских минудобрений через Россию вырос

Транзит белорусских минудобрений через Россию выросРосту перевозок способствуют высокий спрос и изменение логистики
Белоруссия увеличила транзит хлористого калия (минеральное удобрение) через территорию России в январе – июне 2025 г., рост к уровню первого полугодия прошлого года составил 6%, всего было провезено 6 млн т. Об этом свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».
Основной объем транзитных поставок – более 5,4 млн т – шел через российские морские порты, следует из данных MMI. Более 500 000 т хлористого калия было поставлено напрямую по железной дороге в Китай через сухопутные погранпереходы. По сравнению с показателем января – июня 2024 г. объем прямого железнодорожного транзита снизился в 2,8 раза, а в июне 2025 г. таких поставок не было вовсе.
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