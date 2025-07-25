Россия в первом полугодии нарастила поставки угля в Египет

Россия в первом полугодии нарастила поставки угля в ЕгипетЭкспорт растет благодаря выгодным для покупателей условиям и качеству продукции, но его рентабельность остается низкой
Экспорт российского угля в Египет в январе – июне 2025 г. достиг 503 500 т, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Рост поставок обусловлен привлекательными ценами на российский уголь и увеличением спроса на топливо со стороны цементной промышленности Египта, указывают аналитики Argus.
По данным агентства, в июле торговая активность усилилась: один из крупных российских экспортеров продал в страну около 150 000 т энергоугля по цене $83/т с доставкой в порт Александрия. Груз должен быть доставлен осенью тремя судами класса Supramax, уточняется в обзоре.
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