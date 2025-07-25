Россия в первом полугодии нарастила поставки угля в Египет

Экспорт российского угля в Египет в январе – июне 2025 г. достиг 503 500 т, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). Рост поставок обусловлен привлекательными ценами на российский уголь и увеличением спроса на топливо со стороны цементной промышленности Египта, указывают аналитики Argus.