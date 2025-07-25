В России растет профицит грузового автотранспорта

Провозная мощность автомобильного парка российских грузоперевозчиков в январе – мае 2025 г. на 44% превысила спрос на перевозку грузов. Это на 9 п. п. больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Разрыв увеличился вследствие массовых закупок тягачей в предыдущие годы на фоне ограниченного роста грузопотока в этом году. Такие выводы содержатся в исследовании компании ПЭК, проведенном совместно с Объединенной лизинговой ассоциацией (ОЛА), «Стратегией дела» и Национальным агентством промышленной информации (НАПИ) (есть у «Ведомостей»).