Экспорт российских алмазов в Индию упал более чем на 40%Поставки снижаются на фоне переизбытка камней у огранщиков и снижения спроса на бриллианты
Поставки алмазов из России в Индию в январе – мае 2025 г. сократились на 43% к показателю аналогичного периода прошлого года до 2,1 млн каратов. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных министерства торговли и промышленности Индии. В мае экспорт упал на 39% в годовом выражении до 214 500 каратов, следует из статистики.
Большая часть поставок пришлась на алмазы ювелирного качества – около 1,3 млн каратов (60%). В то же время в первые пять месяцев 2024 г. доля таких камней в общем объеме экспорта в Индию была выше – 78,5%.
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