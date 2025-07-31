Экспорт российских алмазов в Индию упал более чем на 40%

Поставки алмазов из России в Индию в январе – мае 2025 г. сократились на 43% к показателю аналогичного периода прошлого года до 2,1 млн каратов. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных министерства торговли и промышленности Индии. В мае экспорт упал на 39% в годовом выражении до 214 500 каратов, следует из статистики.