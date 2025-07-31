Сервис аренды жилья Keygo заработал в России

Сервис аренды жилья Keygo заработал в РоссииРазвитию таких проектов способствует рост внутреннего туризма
Сервис краткосрочной аренды жилья Keygo начал работу в России. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Он уточняет, что сейчас компания функционирует в Москве – здесь у нее уже более 30 апартаментов. Но она намерена расширять присутствие в стране за счет других городов-миллионников, предполагается, что она выйдет туда в следующем году.
Россия станет второй страной, где работает Keygo. С 2023 г. сервис представлен также в Армении. Сам стартап создан выходцами из «Яндекса» Геворгом Бегларяном и Дмитрием Сиговым, которые развивали продукты корпорации на международных рынках. Сейчас под управлением сервиса, по его собственным данным, более 150 объектов в Ереване. Ежемесячная выручка превышает $300 000, а общее количество гостей – более 20 000 человек в год, указывает компания.