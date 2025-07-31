Сервис аренды жилья Keygo заработал в России

Сервис краткосрочной аренды жилья Keygo начал работу в России. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Он уточняет, что сейчас компания функционирует в Москве – здесь у нее уже более 30 апартаментов. Но она намерена расширять присутствие в стране за счет других городов-миллионников, предполагается, что она выйдет туда в следующем году.