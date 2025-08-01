Экспортная цена российского коксующегося угля перешла к росту

Экспортная цена на российский коксующийся (металлургический) уголь в июле 2025 г. перешла к быстрому росту после продолжительного снижения. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». По данным агентства, с 27 июня к 28 июля стоимость 1 т коксующегося угля на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток подскочила на 24% до $119/т. Основной рост пришелся на последнюю неделю периода – цена увеличилась на 16%.