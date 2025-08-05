Выручка «Норникеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 15%

Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 12% до $2,6 млрд, рентабельность по EBITDA упала на 1 п. п. до 41%. Свободный денежный поток (FCF) вырос почти в 3 раза за отчетный период до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 2% до $842 млн. Капзатраты за шесть месяцев составили $1,1 млрд (+15%), следует из сообщения компании. Чистый долг «Норникеля» вырос на 22% и составил $10,5 млрд.