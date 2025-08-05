Выручка «Норникеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 15%Компания увеличила продажи и решила логистические проблемы
Крупнейший в мире производитель никеля и палладия – российская компания «Норникель» в первом полугодии 2025 г. смогла увеличить выручку на 15% в годовом выражении до $6,5 млрд. Об этом говорится в опубликованном 4 августа финотчете компании по МСФО.
Показатель EBITDA в первом полугодии вырос на 12% до $2,6 млрд, рентабельность по EBITDA упала на 1 п. п. до 41%. Свободный денежный поток (FCF) вырос почти в 3 раза за отчетный период до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 2% до $842 млн. Капзатраты за шесть месяцев составили $1,1 млрд (+15%), следует из сообщения компании. Чистый долг «Норникеля» вырос на 22% и составил $10,5 млрд.
«Норникель» объяснил рост показателей увеличением продаж и улучшением логистики. На выручке также положительно отразилась реализация попутных драгметаллов. В первом полугодии компания привлекла рекордные $2,4 млрд валютного финансирования для поддержания сбалансированной структуры кредитного портфеля, отмечается в сообщении к отчету.