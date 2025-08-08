Суд встал на сторону нидерландской компании в споре с отечественным юрлицом

Верховный суд уже разъяснял, что Россия не вводила реторсий, лишающих иностранные компании судебной защиты, а лишь установила особый порядок взыскания в их пользу, напоминает адвокат АБ «Вертикаль» Иван Бабин. Поэтому решение в пользу иностранного истца не нарушает основ российского права и не наносит вреда государству, говорит юрист. По словам Бабина, отказ в признании решения по мотивам санкций возможен лишь в случае, если санкции реально мешали стороне защищать свои права, например, из-за невозможности въезда в страну арбитража. Вопрос зеркальности в текущих реалиях достаточно тонкий, полагает он. Длительное время основополагающим принципом международного права был принцип взаимности, когда страны зеркально применяли определенные механизмы, поскольку «другая страна поступает именно таким образом», но сегодня вопросы санкционного давления решаются в первую очередь политиками, а не судами, поэтому сказать, что признание права на судебную защиту недружественных компаний с нашей стороны привет к зеркальному эффекту, нельзя, резюмирует эксперт.