Суд встал на сторону нидерландской компании в споре с отечественным юрлицом

Суд встал на сторону нидерландской компании в споре с отечественным юрлицомКассация поддержала зарубежную Certhon Projects в споре о взыскании почти 1,2 млн евро с краснодарского застройщика «Гешефт»
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил отказ в выдаче исполнительного листа нидерландской агропромышленной компании Certhon Projects B.V. и подтвердил законность решения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП (МКАС). Спор касался взыскания с краснодарского застройщика «Гешефт» задолженности по контракту на сумму почти 1,2 млн евро.
Как следует из определений, в 2017 г. «Гешефт» закупил в Нидерландах партию тепличного оборудования, но полностью не рассчитался – долг составил порядка 1,06 млн евро. В марте 2024 г. после обращения Certhon в МКАС третейский суд постановил взыскать эту сумму, а также неустойку в размере 100 000 евро.
Но реализация решения столкнулась с позицией Генпрокуратуры: ведомство возразило против выдачи исполнительного листа, сославшись на «недружественный» статус Нидерландов. В августе того же года Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) встал на сторону российской компании и отказал Certhon Projects, пояснив, что взыскание средств противоречит публичному порядку и положениям законодательства о санкциях. Суд аргументировал отказ в исполнении требований зарубежной компании тем, что законодательство сознательно упростило процедуру рассмотрения дел о принудительном исполнении решений третейских судов, поскольку спор уже был разрешен по существу арбитражем, выбранным самими сторонами.
Это, согласно определению суда, не отменяло полномочий государственного суда отказать в исполнении такого решения, если оно нарушает публичный порядок. При этом суд вправе проверить такие последствия по собственной инициативе, даже если стороны не заявляли соответствующих ходатайств, сказано в определении.
Нидерландская сторона обжаловала отказ в кассации Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. В жалобе компания указала, что не является государственным субъектом, а взысканные средства поступят не в бюджет иностранного государства, а на счет частного юрлица. Также Certhon подчеркнула, что не покидала российский рынок после начала спецоперации и не внесена в перечень компаний, с которыми запрещено вести бизнес.
Суд округа признал доводы убедительными. Он отметил, что в договоре между сторонами прямо указана подсудность МКАС, а запретов на исполнение его решений в отношении Certhon не существует. Решение первой инстанции было отменено, а иск направлен на новое рассмотрение обратно в АСКК. В мае 2025 г. АСКК изменил свою позицию и выдал исполнительный лист. Повторная кассационная жалоба от Генпрокуратуры и «Гешефта» была отклонена 6 августа.
Это далеко не первый случай, когда российские ответчики в суде пытаются обосновать отказ в защите прав иностранных истцов, ссылаясь исключительно на факт их регистрации в недружественной юрисдикции или на предполагаемое противоречие публичному порядку, подчеркивает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. В рассматриваемом отказе кассации, по словам Учителя, речь идет о решении МКАС, принятом в отношении договорных обязательств, не подпадающих под прямые санкции. Он подчеркивает, что подлинное нарушение публичного порядка предполагает наличие очевидного конфликта с базовыми принципами правопорядка – правами человека, суверенитетом или установленной судебной практикой. Попытки пересматривать выводы третейского суда или ссылаться на статус контрагента как на препятствие для исполнения обязательств, по его мнению, не соответствуют ни духу, ни букве закона.
Решение суда о выдаче исполнительного листа в пользу Certhon Projects B.V. является важным позитивным сигналом для иностранных инвесторов и российского бизнеса за рубежом, считает юрист. Он подчеркивает, что соблюдение принципа взаимности в международной арбитражной практике позволяет надеяться на аналогичную правовую позицию в других юрисдикциях, в том числе в отношении российских компаний, ведущих споры за пределами страны.
«Недружественности» недостаточно для признания того факта, что долг перед компанией из другой страны не подлежит принудительному взысканию с российской фирмы, утверждает руководитель практики частного права юридической компании «Митра» Константин Сердюков. По его словам, санкционный режим содержит хотя и широкие, но все же достаточно четкие границы применения ограничений. «Поэтому далеко не каждый спор с иностранной компанией из недружественного государства является попыткой преодолеть санкционные ограничения», – оценивает юрист, добавляя, что позиция кассационной инстанции представляется взвешенной и оправданной. «Хочется надеяться, что подобный подход будет применяться и иностранными судами к российским компаниям, взыскивающим долги с контрагентов из недружественных государств», – замечает эксперт.
Верховный суд уже разъяснял, что Россия не вводила реторсий, лишающих иностранные компании судебной защиты, а лишь установила особый порядок взыскания в их пользу, напоминает адвокат АБ «Вертикаль» Иван Бабин. Поэтому решение в пользу иностранного истца не нарушает основ российского права и не наносит вреда государству, говорит юрист. По словам Бабина, отказ в признании решения по мотивам санкций возможен лишь в случае, если санкции реально мешали стороне защищать свои права, например, из-за невозможности въезда в страну арбитража. Вопрос зеркальности в текущих реалиях достаточно тонкий, полагает он. Длительное время основополагающим принципом международного права был принцип взаимности, когда страны зеркально применяли определенные механизмы, поскольку «другая страна поступает именно таким образом», но сегодня вопросы санкционного давления решаются в первую очередь политиками, а не судами, поэтому сказать, что признание права на судебную защиту недружественных компаний с нашей стороны привет к зеркальному эффекту, нельзя, резюмирует эксперт.