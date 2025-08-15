Темпы промышленного производства Китая продолжают снижаться

В целом, по данным ГСУ КНР от 15 июля, во II квартале 2025 г. рост ВВП Китая составил 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Это чуть меньше, чем в предыдущем квартале (5,4%), но все равно выше целевой планки китайских властей в 5%. В первом полугодии годовой рост ВВП Китая также был выше 5%. Reuters и Bloomberg Economics прогнозировали 5,1%. Но теперь Reuters сообщает о замедлении темпов роста до 4,5% в III квартале и до 4 % в IV квартале, а в целом по году – рост на 4,6%. «Наша оценка на 2025 г. составляет 4,5-4,8%. Для более высоких темпов, вероятно, нужны дополнительные стимулы от государства», – считает Беленькая.