Темпы промышленного производства Китая продолжают снижаться

Темпы промышленного производства Китая продолжают снижатьсяЭто связано с плохой погодой, избытком мощностей и сокращением потребительского спроса
Промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 5,7% в годовом выражении. Это следует из опубликованных 15 августа данных Государственного статистического управления (ГСУ) этой страны. Месяцем ранее рост составлял 6,8%.
Данные по промпроизводству Китая оказались хуже, чем прогнозировали западные аналитики. Bloomberg Economics за два дня до публикации ГСУ КНР делал консенсус-прогноз на основе опроса 33 экономистов. Они считали, что промпроизводство в Китае в июле замедлится до 6% в годовом выражении. Trading Economics ожидало снижение показателя до 5,9%.
При этом 7 августа S&P Global отмечало, что промышленное производство в целом замедлилось во всем мире. Глобальный индекс новых экспортных заказов PMI, по ее расчетам, упал с 49,1 в июне до 48,5 в июле. «Находясь ниже нейтральной отметки в 50 четвертый месяц подряд, показатель указывает на очередное сокращение торговой активности. Темпы снижения оказались одними из самых заметных с начала 2024 г.», – говорилось в отчете за неделю до публикации ГСУ КНР.
Китайские индексы PMI в промышленности уже показывали сокращение деловой активности на фоне падения числа новых заказов, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что на замедление роста китайского производства в июле повлияли плохие погодные условия – жара и ливни вынудили предприятия сократить выпуск продукции. На отдельные производства накладываются жесткие ограничения по выбросам в связи с военным парадом в Пекине, который пройдет 2 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. К этому моменту местным властям нужно «голубое небо», замечает ведущий эксперт анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Ирина Ипатова. Но, по ее мнению, природный и рукотворно-экологический фактор – не единственные. Есть еще проблема избыточных мощностей.
По словам Ипатовой, рост промышленности в Китае ведет к кризису перепроизводства, увеличение предложения внутри страны и экспорта стало причиной высокой конкуренции компаний: «Производители в стремлении увеличить долю рынка снижают цены. Власти страны пытаются сдержать избыточные мощности с помощью регулирования».
Неопределенность внешнеторговых условий во взаимоотношениях с США сдерживала и новые заказы, и инвестиции, и производственные планы, говорят эксперты. В апреле-мае между Америкой и КНР прошла инициированная Дональдом Трампом «торговая война», которая должна была привести к увеличению пошлин на 145% на китайские и на 125% на американские товары. По продленному в середине августа майскому перемирию США сохранят тарифы на уровне 30%, а Китай – 10%. Это хорошая новость, но пока нет соглашения, несмотря на общий рост экспорта на 7%, неопределенность сохраняется, а в июле обострились противоречия Китая и ЕС», – напоминает Беленькая.
Замедление демонстрирует и другой важный макроэкономический показатель, опубликованный ГСУ КНР 15 августа. В июле 2025 г. рекордно замедлился рост розничных продаж – до 3,7%. Столько же было в декабре 2024 г. и это считалось антирекордом. Падение спроса сопровождается слабым ростом инвестиций в основные активы – 1,6% против 2,8% за шесть месяцев 2025 г., хотя рынок ожидал, что этот показатель будет на уровне 2,7%. Ипатова считает, что на это влияет дефляция, создаваемая избыточными мощностями, и продолжающаяся уже почти три года. В июле она составила 3,6%.
По мнению Беленькой, наиболее негативно выглядит спад инвестиций в недвижимость (-12%). Объем банковского кредитования в июле сократился впервые с 2005 г., отмечает она. Это указывает на слабость спроса, несмотря на рекордно низкие процентные ставки по кредитам. В конце июля Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3%. В свою очередь, замедление промпроизводства, по мнению Ипатовой, отражает хронический кризис в области строительства в КНР.
При этом Китай с 1 сентября планирует стимулировать внутреннее потребление за счет субсидирования ставок по кредитам, заявил 13 августа замминистра финансов Ляо Минь. По его словам, это «будет способствовать превращению внутреннего потребления в главную движущую силу национальной экономики». Годичная программа распространяется на кредиты до 50 000 юаней (около $7000) и расходы на некоторые дорогостоящие товары и услуги свыше 50 000 юаней, включая покупку автомобилей, образование и здоровье. Правительство КНР возьмет на себя 90% расходов по компенсации, местные власти – 10%.
По мнению Ипатовой, это очередная мера из обширного перечня финансовых и нефинансовых инструментов стимулирования внутреннего спроса с 2023 г. Власти КНР хотят роста экономики за счет спроса, а не инвестиций, как раньше, указывает она. «Сказать, что меры неэффективны, неверно – по итогам 2024 г. потребление уже внесло наибольший вклад в прирост ВВП, но цель 5% весьма амбициозна», – рассуждает Ипатова.
В целом, по данным ГСУ КНР от 15 июля, во II квартале 2025 г. рост ВВП Китая составил 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Это чуть меньше, чем в предыдущем квартале (5,4%), но все равно выше целевой планки китайских властей в 5%. В первом полугодии годовой рост ВВП Китая также был выше 5%. Reuters и Bloomberg Economics прогнозировали 5,1%. Но теперь Reuters сообщает о замедлении темпов роста до 4,5% в III квартале и до 4 % в IV квартале, а в целом по году – рост на 4,6%. «Наша оценка на 2025 г. составляет 4,5-4,8%. Для более высоких темпов, вероятно, нужны дополнительные стимулы от государства», – считает Беленькая.