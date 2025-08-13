Что США и Китай должны решить еще за 90 суток торгового перемирия

Китай является крупнейшим мировым импортером сои. В апреле, когда Трамп начал торговую войну, КНР начала массовые закупки сои в Бразилии. КНР ввозит 20% закупаемой извне сои из США (вдвое меньше уровня 2016 г. – начала первого срока Трампа), для американцев это половина ее экспорта за рубеж. Согласно минсельхозу США, в первом полугодии 2025 г. закупки сои Китаем упали на 39% в сравнении с тем же периодом 2024 г. В 2024 г. КНР закупила 105 млн т сои: четверть – в США, а остальное в странах Латинской Америки. Американская соя, так же как и свинина, морепродукты, хлопок, курятина и кукуруза, стала жертвой апрельской торговой войны США и КНР с тарифами в 145% против китайских и 125% против американских товаров соответственно. По продленному сейчас майскому перемирию США сохранят пошлины в 30%, а Китай – в 10%.