Что США и Китай должны решить еще за 90 суток торгового перемирия

Что США и Китай должны решить еще за 90 суток торгового перемирияВ центре внимания – споры по сельхозтоварам, чипам и управлению экономикой КНР
США и КНР продлевают торговое перемирие еще на 90 дней – до полудня 10 ноября. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом указе, опубликованном 12 августа на сайте пресс-службы Белого дома. В тексте документа продление отсрочки обосновывается тем, что США продолжают вести переговоры с КНР «для решения проблемы отсутствия взаимности в торговых отношениях и связанных проблем национальной и экономической безопасности».
Китай, согласно указу, «продолжает предпринимать значительные шаги по устранению невзаимности в торговых соглашениях и решению проблем, вызывающих обеспокоенность Соединенных Штатов», что и позволяет продлить отсрочку. Срок действия предыдущего перемирия истекал 12 августа в 0.01.
С учетом официального продления перемирия говорить о том, что кто-то фундаментально уступил, преждевременно: стороны бы уже анонсировали сделку на ближайшие недели, считает заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Пока они ищут взаимоприемлемый компромисс. Отсюда и сдержанная реакция рынков». Экономика Китая слишком сильно связана с американской, чтобы навязать ей пошлины и условия так, как США сделали с другими странами, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Видимо, с мая стороны не смогли согласовать приемлемое соглашение».
В указе Трампа не названы «значительные шаги» Пекина. Но накануне американский президент требовал уступок по конкретному товару: «Наши замечательные фермеры производят самые качественные соевые бобы. Надеюсь, Китай быстро увеличит заказы в четыре раза. Это также способ существенно сократить дефицит торгового баланса» (цитата по соцсети Truth Social). Заявление совпало с тем, что Китай пока не оформил предварительную закупку сои предстоящего урожая, пишет Reuters. В итоге цены на сою 12 августа взлетели до двухнедельного максимума – более $10 за бушель на Чикагской товарной бирже.
Китай является крупнейшим мировым импортером сои. В апреле, когда Трамп начал торговую войну, КНР начала массовые закупки сои в Бразилии. КНР ввозит 20% закупаемой извне сои из США (вдвое меньше уровня 2016 г. – начала первого срока Трампа), для американцев это половина ее экспорта за рубеж. Согласно минсельхозу США, в первом полугодии 2025 г. закупки сои Китаем упали на 39% в сравнении с тем же периодом 2024 г. В 2024 г. КНР закупила 105 млн т сои: четверть – в США, а остальное в странах Латинской Америки. Американская соя, так же как и свинина, морепродукты, хлопок, курятина и кукуруза, стала жертвой апрельской торговой войны США и КНР с тарифами в 145% против китайских и 125% против американских товаров соответственно. По продленному сейчас майскому перемирию США сохранят пошлины в 30%, а Китай – в 10%.
США также требовали от Китая сократить закупки нефти у России и Ирана. Пекин ответил, что руководствуется внутренними потребностями экономики. Ввести против КНР штрафные пошлины, как для Индии, Трамп пока не решился. По словам Луконина, он может надеяться навязать Пекину поставки фиксированного по стоимости объема углеводородов из США, как в ЕС и Южную Корею. С Индией об этом США договориться не удалось.
Известны и конкретные требования Китая. 10 августа Financial Times сообщила, что Пекин требует ослабить экспортный контроль, введенный администрацией Джо Байдена, над чипами с высокопропускной памятью (HBM). Это ограничивает КНР в развитии флагманских технологий ИИ. Китай 12 августа в рамках перемирия продлил приостановку мер экспортного контроля для 28 американских компаний и ограничений на экспорт редкоземельных металлов.
По мнению Беленькой, продление перемирия позволит избежать коллапса торговли. Американские потребители неизбежно столкнулись бы с резким ростом цен на товары из КНР и даже их дефицитом: «Возвращение сверхвысоких тарифов разорвало бы производственные цепочки, как при ковиде». Экспорт в США, по данным КНР, снижается четыре месяца: -21,7% в июле по отношению к июлю 2024 г. после -16,1% в июне. При этом рос китайский экспорт в Европу и страны АСЕАН. Это может быть как диверсификация экспорта, так и способ обхода ограничений при торговле с США, добавляет Беленькая.
Луконин отмечает, что желание США навязать уступки по конкретным товарам – верхушка айсберга: если Трамп договорится по торговому балансу, это не снимет противоречий. По словам эксперта, конфликт глубже и касается недовольства устройством китайской экономики. В первую очередь речь идет о проблеме избыточных мощностей промышленности КНР, ее денежно-кредитной политики, управления курсом юаня и его ограниченной конвертируемости, субсидий бизнесу.
В Пекине признают проблему избыточных мощностей, указывает Луконин: об этом в 2025 г. были опубликованы статьи в партийном журнале «В поисках истины», в том числе за авторством председателя КНР Си Цзиньпина. Такие мощности, следует из этих публикаций, создают излишнюю конкуренцию, что высасывает средства на зарплаты, сокращает спрос населения, а также лишает средств НИОКР, подрывая развитие. «Уступки США в этой области возможны при растягивании перемен на годы, как во время вступления Китая в ВТО. К резким движениям Пекин не готов, аргументируя это угрозой коллапса экономики», – заключает Луконин.