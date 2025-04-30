К чему ведет размороженная Трампом мировая торговая войнаИтоговые пошлины оказались ниже ожидаемого, а потребители в США могут пострадать ради реиндустриализации страны
Август 2025 г. стал месяцем, когда президент США Дональд Трамп реанимировал свой курс на поднятие импортных пошлин для большинства торговых партнеров его страны. До того он несколько раз обещал, что новая шкала «зеркальных пошлин» от 10 до 41% будет применена к странам, которые не успели договориться об отдельных условиях, с 1 августа. Соответствующий указ действительно был подписан, но, впрочем, новые правила на практике действовать начнут 7 августа. «Это нельзя считать отсрочкой – нужно дать погранично-таможенной службе США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы», – пояснил представитель Белого дома CNBC.
По итогу самая высокая тарифная ставка оказалась для Сирии – 41%, Лаоса и Мьянмы – 40% (письмо об этом военным властям этой страны от Трампа, впрочем, могло легитимизировать их режим), а также Швейцарии – 39%. Именно эта страна острее других публично отреагировала на новый этап тарифной войны: газета Financial Times писала о «шоке» в ее правительстве. До сих пор там нет понимания, останутся ли в силе прежние исключения на поставки фармотрасли, для которой критически важен американский рынок.
Отдельные соглашения в период «торгового затишья» американцы заключили с Британией (ставка для нее зафиксирована на уровне 10%), Вьетнамом (20%), Южной Кореей, Японией и Евросоюзом (по 15%), Индонезией и Филиппинами (по 19%), а также Камбоджей и Таиландом (детали не раскрывались).
Кроме того, по отдельному треку США планируют ввести в действие с 6 августа против Бразилии дополнительные пошлины в 40% (за, как считает Трамп, несправедливое преследование близкого к нему по взглядам экс-президента Жаира Болсонару) вдобавок к 10%-ным зеркальным пошлинам, а с 16 августа – 35%-ные в отношении Канады.
С Китаем до 12 августа у американцев сохраняется временная договоренность о 30%-ной тарифной ставке, после чего перемирие может быть продлено. При этом министр финансов США Скотт Бессент говорил 31 июля, что США и КНР «близки к заключению масштабной торговой сделки». Мексика, с которой у американцев самый большой товарооборот, смогла получить отсрочку еще на 90 дней (ставка для нее остается на это время 25%).
России в списке стран, против которых американцы вводят дополнительные пошлины, нет, что объяснялось ранее низким товарооборотом и применением санкционных механизмов к ней. Из постсоветских стран с наиболее высокими тарифами столкнулись Молдавия и Казахстан – по 25%.
Реакция рынков
Многие ожидали более высокого уровня пошлин, чем оказались итоговые тарифы США, говорит независимый аналитик Андрей Кочетков. Именно поэтому рынки отреагировали на начало нового этапа торговой войны Трампа пессимистично, но умеренно. Перестрелка высокими пошлинами была зафиксирована только между США и Китаем, так что Трамп демонстрирует не столь агрессивную политику в отношении большинства стран.
Мировые рынки 1 августа отреагировали на новый этап тарифной войны Трампа умеренным падением. Американский индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 1,23% до 43 588,58 пункта (худший показатель с начала апреля), S&P 500 снизился на 1,6% до 6238,01 (также худший показатель с апреля и крупнейшее дневное падение с 21 мая), а Nasdaq Composite упал на 2,24% до 20 650,13 (крупнейшее дневное падение с 21 апреля).
Биржевые индексы в Евросоюзе претерпели худшее дневное падение за четыре месяца. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,89% за день (до 6238,01 пункта), немецкий DAX – на 2,66% (до 23 426), французский CAC 40 – на 2,91% (до 7546,16).
Азия тоже отреагировала падением. Антилидером там стал южнокорейский Kospi: он потерял за 1 августа 3,88% (на это наложились страхи инвесторов из-за налоговой реформы Сеула). Японский Nikkei 225 упал к закрытию на 0,66% (40 799,60), Topix даже вырос на 0,19% (2948,65). Гонконгский индекс Hang Seng за день потерял 1,07% (24 507,81), а вот материковый китайский CSI 300 лишь 0,51% (до 4045,93) – вероятно, из-за торгового перемирия между КНР и США. Индийский Nifty 50 (Трамп сдержал угрозу по введению 25%-ных тарифов для Индии) упал на 0,82% (24 565,35), BSE Sensex – на 0,72% (80 599,91).
Что будет дальше
Одним из очевидных последствий торговой войны Трампа будет диверсификация торговли других стран с США – Вашингтон становится не совсем выгодным и весьма непредсказуемым партнером. Что же касается замедления экономического роста из-за пошлин США, то он скорее будет наблюдаться в развитых странах, говорит Кочетков.
Последние десятилетия американцы не устанавливали пошлин на импорт иностранных товаров, стараясь таким образом поддерживать гегемонию доллара, напоминает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский. А так как их торговые партнеры держали определенный уровень пошлин на американские товары, ситуация в целом складывалась ненормальная, и сейчас Трамп пытается ее выправлять. Его политика нанесет урон американским предприятиям, встроенным в глобальные цепочки поставок, но в целом президент США действует разумно, считает Братерский. Кроме того, из торговых партнеров США, за исключением Китая, никто не нашел в себе смелости сопротивляться и вводить ответные пошлины.
По мнению Братерского, проблема политики Трампа может заключаться в том, что при новом экономическом раскладе доллар рискует потерять статус глобальной валюты. Но американский президент идет на подобный шаг намеренно, добиваясь реиндустриализации США.
Теперь в конфигурации основных тарифов, вводимых администрацией Трампа для большинства стран мира, наступила хоть какая-то определенность, но, скорее всего, условия еще не раз изменятся, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По оценкам Bloomberg, средняя ставка таможенных пошлин в США вырастет до 15,2%, что немного выше, чем 13,3% до 1 августа, и значительно выше 2,3% в 2024 г. По оценке Capital Economics, средний тариф повысится до 18%. В любом случае это максимальный уровень тарифов с 30-х гг. XX в., подчеркивает Беленькая.
В целом при этом можно сказать, что худшего сценария в тарифной войне удалось избежать, так как максимальный средний уровень таможенного тарифа США в апреле 2025 г. превышал 25% (27,5%), продолжает аналитик. Но и вступающие в силу с 7 августа новые тарифы будут оказывать умеренно негативное влияние на рост мировой экономики, говорит эксперт.
Для США, отмечает Беленькая, минусы от повышения тарифов могут состоять в повышении инфляции, снижении потребительского спроса и сокращении рентабельности бизнеса, которому будет необходимо маневрировать в новых условиях. Вероятные плюсы для США – это пополнение доходов бюджета, стимулирование американского экспорта за счет уже достигнутых соглашений, а также создание стимулов для реиндустриализации экономики.
Для других же стран повышение американских тарифов станет ударом по экспорту и рабочим местам, а также приведет к необходимости переориентировать внешнеторговые связи, уверена Беленькая.
Трамп продолжает свой известный протекционистский курс, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Развязанная им торговая война – реализация идеологии трампизма на практике через конкретные инструменты в виде пошлин. США, которые все меньше могут конкурировать с КНР, пытаются выстроить мировую экономическую систему под себя. По мнению эксперта, миру еще предстоит испытать на себе долгосрочные последствия действий Трампа.
От действий Трампа пострадают и внутри США, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Речь о потребителях (из-за роста цен на импорт) и производителях, ориентированных на экспорт, продукция которых подорожает и станет менее конкурентоспособной (особенно при введении ответных тарифов в отношении США, как это делал Китай).
Впрочем, президент США может попытаться компенсировать потери за счет успехов в переговорах с теми, кто пошел ему навстречу и снизил свои торговые барьеры, говорит Кочегуров. Кроме того, можно предположить, что те, кто проголосовал за Трампа, осознают необходимость этих мер ради реиндустриализации страны в долгосрочной перспективе. Уместно будет говорить о некоем «пороге терпения» в американском обществе, поясняет Кочегуров. Лидеры других государств, скорее всего, уже смирились с политикой Трампа, приняв начало торговой войны как данность.