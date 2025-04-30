Август 2025 г. стал месяцем, когда президент США Дональд Трамп реанимировал свой курс на поднятие импортных пошлин для большинства торговых партнеров его страны. До того он несколько раз обещал, что новая шкала «зеркальных пошлин» от 10 до 41% будет применена к странам, которые не успели договориться об отдельных условиях, с 1 августа. Соответствующий указ действительно был подписан, но, впрочем, новые правила на практике действовать начнут 7 августа. «Это нельзя считать отсрочкой – нужно дать погранично-таможенной службе США достаточно времени, чтобы внедрить эти тарифы», – пояснил представитель Белого дома CNBC.