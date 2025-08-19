Рынок доставки товаров дронами к 2030 году может достичь 25 млрд рублей

Емкость российского рынка по направлению беспилотной логистики и доставки «последней мили» в перспективе 2030 г. может достичь 25 млрд руб. в год. Это следует из презентации национального оператора беспилотной гражданской авиации ООО «Беспилотные авиационные системы» (ООО «БАС»; создано при участии Государственной транспортной лизинговой компании и фонда «Национальной технологической инициативы»). Презентация была представлена генеральным директором ООО «БАС» Алексеем Варятченко на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково».