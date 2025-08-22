Gulliver Group, похоже, отказался от продаж спортивной одежды Jumkey

Ритейлер Gulliver Group отказался от производства и продажи спортивной одежды под брендом Jumkey. По крайней мере, менеджер одной из онлайн-площадок, которая занималась ее реализацией, сообщил, что поставки товаров этой марки полностью остановлены. Посмотреть или приобрести Jumkey на официальном сайте Gulliver Group невозможно, убедились «Ведомости». Нет этого бренда и в приложении компании Gulliver Market. Сотрудник горячей линии последней сообщил, что такой одежды в настоящий момент нет, будут ли новые поставки, ему не известно. В Gulliver Group на запрос не ответили. ООО «Джамки», которое отвечало за развитие одноименного товарного знака, согласно «СПАРК-Интерфаксу», было присоединено к входящему в группу ООО «Баттон блю» и прекратило деятельность 15 августа.