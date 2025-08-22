Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Gulliver Group, похоже, отказался от продаж спортивной одежды Jumkey

Многие новые бренды этого направления так и не смогли закрепиться на рынке
Валерия Кузьменко
Компания изначально занималась продажами игрушек, а затем начала выпускать продукции под собственными брендами, например Gulliver и Button Blue
Компания изначально занималась продажами игрушек, а затем начала выпускать продукции под собственными брендами, например Gulliver и Button Blue / Gulliver

Ритейлер Gulliver Group отказался от производства и продажи спортивной одежды под брендом Jumkey. По крайней мере, менеджер одной из онлайн-площадок, которая занималась ее реализацией, сообщил, что поставки товаров этой марки полностью остановлены. Посмотреть или приобрести Jumkey на официальном сайте Gulliver Group невозможно, убедились «Ведомости». Нет этого бренда и в приложении компании Gulliver Market. Сотрудник горячей линии последней сообщил, что такой одежды в настоящий момент нет, будут ли новые поставки, ему не известно. В Gulliver Group на запрос не ответили. ООО «Джамки», которое отвечало за развитие одноименного товарного знака, согласно «СПАРК-Интерфаксу», было присоединено к входящему в группу ООО «Баттон блю» и прекратило деятельность 15 августа.

На Ozon на 20 августа в продаже находилось три позиции Jumkey, представленные неофициальным дистрибутором. В карточке Gulliver Group на маркетплейсе товары данной марки отсутствуют. Зато три позиции есть пока на Wildberries. В Ozon от комментариев отказались. А представитель Wildberries & Russ сообщил, что в августе 2025 г. продажи одежды под брендом Jumkey почти полностью прекратились. В сообществе марки во «В контакте» и официальном Telegram-канале последние записи были сделаны 3 августа.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных