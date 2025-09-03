Владимир Путин сообщил о возможном сотрудничестве с США и Украиной на ЗАЭС

Владимир Путин сообщил о возможном сотрудничестве с США и Украиной на ЗАЭСТакое предложение обсуждалось с американской стороной, выяснилось в Китае
В ходе российско-американских переговоров обсуждалась возможность «поработать» на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с США и Украиной. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые прошли 2 сентября в Пекине. «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроем по Запорожской атомной станции поработать», – сказал Путин.
Речь о ЗАЭС зашла после того, как Фицо напомнил, что в Словакии планируют строить АЭС и сейчас ведутся переговоры с американской компанией Westinghouse. Премьер предложил российско-американское сотрудничество в этой области, для чего можно провести совместную комиссию по этой теме. Путин сказал, что у России хороший опыт сотрудничества с иностранными партнерами по строительству АЭС, причем с европейскими – в Венгрии. «Мы вполне можем рассмотреть возможность сотрудничества с Westinghouse и в вашем варианте», – сказал президент России.
Предпосылки осуществить такое сотрудничество есть, хотя «Росатом» является надежным партнером сейчас для Словакии, отметил он. «Не только исправно работает атомная электростанция советского, российского дизайна, но и регулярно, на хорошей основе, на постоянной, без всяких сбоев идет и поставка топлива. Кстати говоря, было бы неправильно заменять наше топливо на топливо иностранного, другого производства, производства третьей страны, потому что там есть технологические особенности», – добавил он.
Прямо Путин не сказал, что тема сотрудничества с США и Украиной на ЗАЭС обсуждалась на переговорах с Дональдом Трампом на Аляске. Однако в завершение открытой части беседы с Фицо он добавил, что обеспечение гарантий безопасности Украине «тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже», что может свидетельствовать о том, что и тема ЗАЭС поднималась там. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о том, обсуждалась ли эта тема в Анкоридже, в телефонных разговорах Путина и Трампа или на другом уровне.
Трамп в марте говорил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине обсуждается контроль над ЗАЭС. «Тут замешана электростанция, знаете ли, очень большая электростанция», – рассказывал Трамп журналистам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Трамп предложил Украине помощь в управлении ЗАЭС: «Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». Также в марте Трамп, говоря журналистам о возможных уступках в ходе переговоров по Украине, заявлял, что будет с Путиным «говорить об электростанциях, мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов».
В апреле глава МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос CBS о том, возможно ли совместное управление ЗАЭС Россией и США, говорил, что такого предложения Россия не получала. «А если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом», под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках», – заявлял Лавров.
В апреле гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил о возможности сотрудничества с американцами на ЗАЭС. «Росатом» готов обсуждать форматы взаимодействия с США по вопросам ЗАЭС, но при условии принятия политического решения руководством страны, отмечал он.
На ЗАЭС для контактов и работы «Росатома» с Westinghouse есть две опции, сказал «Ведомостям» редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров. Во-первых, напрямую Westinghouse касается завезенного при Украине американского ядерного топлива на четырех из шести энергоблоках (№ 1, 3, 4, 5), указывает эксперт. Два других реактора работают на топливе российской компании ТВЭЛ (входит в «Росатом»).
В марте 2023 г. минэнерго США предупредило «Росатом», что на ЗАЭС есть техническая документация к топливу, подлежащая экспертному контролю со стороны американского правительства. «Росатом» в апреле заявил о намерении отказаться от американского топлива на ЗАЭС к 2026 г.
Формально специалисты «Росатома» не имеют права на какие-либо действия с топливом без разрешения обладателя интеллектуальных прав и «коммерческой тайны» на него – а им является американская компания, говорит Уваров. За соблюдением этого, в том числе на ЗАЭС, следит миссия МАГАТЭ.
Уже стоит вопрос о вывозе со станции и утилизации этого топлива, говорит эксперт: «Здесь сотрудничество может заключаться в том, что технические специалисты будут уполномочены найти точки соприкосновения. Так как американцы свое топливо обычно к себе в отработанном виде не принимают, возможно – как ранее французы – договориться, что его переработают уже на наших мощностях с соблюдением всех интеллектуальных прав и регламентов».
Вторая опция, где могла бы участвовать Westinghouse на ЗАЭС, это – в случае нахождения компромиссного политического решения между Россией, Украиной и США – сбыт электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию, полагает Уваров. По мнению эксперта, за эксплуатацию должна отвечать одна компания, так как, если участие будет тройным, будет размыта и ответственность за возможные инциденты.
Маловероятно, что три стороны будут скоординированно обеспечивать физическую безопасность и вооруженную охрану станции как на земле, так и с воздуха, уверен эксперт: «Даже при тройной совместной эксплуатации предприятия в случае аварии гарантированно ответственность будет возложена все равно на Россию. Ссылки будут на то, что она была под контролем России с весны 2022 г. Так что логично, что в российском правовом поле эксплуатант должен быть российский».
Что же касается Словакии, то совместное участие «Росатома» и Westinghouse в постройке нового энергоблока мощностью в 1100–1200 МВт (причем последнее соответствует мощности российского реактора ВВЭР-1200) на словацкой АЭС «Богунице» в ближайшее время маловероятно из-за препон евробюрократии, полагает Уваров. Сейчас объявлен тендер для иностранных компаний на строительство. Несмотря на то что Братислава – давний партнер Москвы по атомной энергетике, а в стране работают реакторы советского дизайна, процесс грозит сильно затянуться, особенно в нынешних геополитических условиях, считает Уваров: «Хотя «Росатому», конечно, было бы интересно сотрудничество с Westinghouse в Словакии».