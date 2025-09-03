Владимир Путин сообщил о возможном сотрудничестве с США и Украиной на ЗАЭС

Прямо Путин не сказал, что тема сотрудничества с США и Украиной на ЗАЭС обсуждалась на переговорах с Дональдом Трампом на Аляске. Однако в завершение открытой части беседы с Фицо он добавил, что обеспечение гарантий безопасности Украине «тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже», что может свидетельствовать о том, что и тема ЗАЭС поднималась там. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о том, обсуждалась ли эта тема в Анкоридже, в телефонных разговорах Путина и Трампа или на другом уровне.