Контейнерный рынок России в 2025 году может снизиться на 5%

По оценке Иодчина, за январь – июль 2025 г. по рынку наблюдается снижение перевозок грузов в контейнерах на 6% в годовом выражении. В части импорта это связано с перенасыщением спроса в прошлом году – особенно в части автомобилей, а также с высокой ключевой ставкой ЦБ, поясняет он. В начале года ставка составляла 21%, с начала июня Банк России начал ее постепенное снижение, и сейчас ставка на уровне 18%.