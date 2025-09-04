Контейнерный рынок России в 2025 году может снизиться на 5%Ситуация улучшится при снижении ключевой ставки и сокращении товарных запасов импортерами
Перевозки грузов в контейнерах в России по итогам 2025 г. при сохранении текущих тенденций снизятся на 5% до 7,2 млн TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ). Об этом журналистам на ВЭФ-2025 рассказал первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы компаний «Дело» Александр Иодчин.
Представитель компании уточнил, что в расчет включены железнодорожные перевозки, в том числе транзитные из Азии в Европу, и перевалка груженых контейнеров в портах.
По оценке Иодчина, за январь – июль 2025 г. по рынку наблюдается снижение перевозок грузов в контейнерах на 6% в годовом выражении. В части импорта это связано с перенасыщением спроса в прошлом году – особенно в части автомобилей, а также с высокой ключевой ставкой ЦБ, поясняет он. В начале года ставка составляла 21%, с начала июня Банк России начал ее постепенное снижение, и сейчас ставка на уровне 18%.
Экспорт новых легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2025 г. упал в 2,3 раза в годовом выражении до $2,7 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Экспорт грузовиков за тот же период снизился в 4,5 раза до $287 млн.
Иодчин видит потенциал для роста рынка в ожидаемом снижении ключевой ставки, за которым последует девальвация рубля, и в сокращении накопленных товарных запасов импортерами.
Группа «Дело» за семь месяцев этого года перевалила более 1 млн TEU, что на 1,6% больше показателя аналогичного периода 2024 г., уточнил он. По рынку основной рост перевозок пришелся на Балтийский и Азово-Черноморский бассейны – на 3% и 8% соответственно, добавил Иодчин.
По данным транспортной группы Fesco, контейнерный рынок России в январе – июле составил 3,66 млн TEU, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Импорт снизился на 8% до 1,32 млн TEU, железнодорожный транзит – на 4% до 336 000 TEU, внутренние перевозки – на 15% до 690 000 TEU. Совокупный контейнерный экспорт вырос на 6% до 1,12 млн TEU. В июле снижение рынка ускорилось, следует из статистики Fesco. Оно составило 9% год к году до 496 000 TEU.
Общие перевозки контейнеров по сети РЖД в январе – июле составили 4,4 млн TEU (-3%). Из них во внутреннем сообщении было отправлено 1,74 млн TEU (-4%), а в экспортном – 1,39 млн TEU (+8%). Статистика компании приводится с учетом перевозки как груженых, так и порожних контейнеров.
В 2025 г. можно ожидать снижения объема перевозок грузов в контейнерах, в частности из-за замедления экономической активности и сокращения промышленности и потребительского спроса, отметил руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Дмитрий Распопов. По его словам, эти тренды наиболее ярко были выражены летом 2025 г. из-за высокой ключевой ставки. В этот период динамика сокращения рынка контейнеров стала увеличиваться и сохранение на высоком уровне ставки ЦБ может усугубить эту тенденцию, полагает эксперт.