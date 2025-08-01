Темпы падения погрузки на сети РЖД замедлились

Темпы падения погрузки на сети РЖД замедлилисьКомпания работает над привлечением грузов на железную дорогу
Погрузка на сети РЖД в июле 2025 г. снизилась на 5,4% в годом выражении до 92,1 млн т. Об этом говорится в сообщении компании от 1 августа.
Темпы снижения погрузки замедлились и в июле оказались наиболее низкими с февраля 2025 г., следует из статистики РЖД. В январе снижение показателя составляло 1,8% (до 93,1 млн т) в годовом выражении, в феврале – 9,3% (до 87 млн т), марте – 7,2% (до 97,7 млн т), апреле – 8,6% (до 92,9 млн т), в мае – 9,4% (до 94,6 млн т), в июне – 9,2% до 89,3 млн т по сравнению с июнем 2024 г.
За семь месяцев текущего года погрузка составила 646,6 млн т, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Наибольший вклад в грузовую базу, как и прежде, вносит уголь. Объем его перевозки снизился за этот период на 3,6% до 188,4 млн. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,7% до 115,8 млн т, остальных грузов (в том числе в контейнерах) – на 7,7% до 64,4 млн т, руды железной и марганцевой – на 0,9% до 62,9 млн т.
Погрузка строительных материалов в январе-июле на сети РЖД сократилась на 17% в годовом выражении до 56,3 млн т, черных металлов – на 16,9% до 30,8 млн т, промышленного сырья – на 19,4% до 15,9 млн т, цемента – на 14,1% до 12 млн т, химикатов и соды – на 3,2% до 11,9 млн т, зерна – на 35,6% до 11,6 млн т.
Рост погрузки в отчетном периоде зафиксирован по химическим и минеральным удобрениям – на 4% до 41,1 млн т, а также по руде цветных металлов и серному сырью (на 4,4% до 10,1 млн т).
На показатели продолжает влиять неблагоприятная конъюнктура товарных рынков, прежде всего в угольном и строительном секторах, а также в металлургии, говорится в сообщении РЖД. Сокращение отгрузки нефтяных грузов в компании связывают с ремонтами на НПЗ. Отрицательную динамику погрузки зерновых – с низким урожаем прошлого года и с квотированием экспорта.
Вместе с тем, РЖД фиксирует рост экспортных перевозок в восточном направлении. В январе-июле он увеличился на 4,1% и достиг 93,8 млн т.
Значительные потери в объемах по-прежнему связаны с непредъявление грузов по уже согласованным заявкам на перевозки, отмечает РЖД. По данным компании, в январе-июле 2025 г. в направлении портов Северо-Запада грузоотправители отказались от погрузки 7 млн т угля, в направлении портов Юга – 3,1 млн т. По этой же причине на 0,6 млн т не выполнены параметры соглашения по вывозу угля из Кузбасса на Восток, следует из сообщения.
Потери в погрузке на сети РЖД из-за непредъявления груза по согласованным заявкам составили 127 млн т в первом полугодии, говорил заместитель гендиректора РЖД – начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков в конце июля. По оценке топ-менеджера, если бы клиенты отправили все запланированные грузы, погрузка на железных дорогах за январь – июнь 2025 г. была бы всего на 0,4% меньше, чем в прошлом году. Но из-за нехватки грузов она упала почти на 8% до 554,5 млн т («Ведомости» писали об этом 25 июля).
Замедлить динамику падения погрузки в июле удалось за счет работы с регионами и отправителями по привлечению большего объема грузов на железную дорогу, отмечал Глазков. В том числе, речь идет о лимитирующих направлениях инфраструктуры и о грузах, которые могли «уйти» на альтернативные виды транспорта, уточнял он.
По подсчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), потери погрузки на сети РЖД за семь месяцев 2025 г. по отношению к январю-июлю 2023 г. составили 75,6 млн т (-10,5%), к семи месяцам 2022 г. – 70,4 млн т (-9,8%), а к тому же периоду 2019 г. – 95,0 млн т (-12,8%). По оценке аналитиков, на снижение этого показателя влияет изменение спроса на перевозки из-за внутренней и внешней конъюнктуры, технологические трудности с предоставлением вагонов под погрузку, а также простой вагонов на путях необщего пользования после выгрузки.
Рентабельность экспорта угля из России резко снизилась в 2024–2025 гг. из-за падения мировых цен на него и роста затрат на транспортировку. По данным Минэнерго, половина угледобывающих компаний в стране в прошлом году работала в убыток. В сложном состоянии находится и строительная отрасль из-за сокращения объема ввода жилья на фоне высокой ключевой ставки и переноса сроков реализации инфраструктурных проектов на более поздний срок по той же причине.
В конце июля ИПЕМ ухудшил прогноз погрузки на сети РЖД в 2025 г. с более чем -3% в базовом сценарии до -7,8%. Объемы перевозки будут сокращаться как во внутреннем, так и в экспортном сообщении, ожидают аналитики ИПЕМ. Указанное значение почти совпадает с оценкой аналитической компании «Эйлер», по прогнозам которой погрузка в этом году снизится на 7% («Ведомости» писали об этом 21 июля).
Итоги июля показывают, что РЖД пытаются переломить негативную тенденцию снижения погрузки, говорит президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Проблема дефицита инфраструктуры перестала быть чувствительной: все, что грузоотправители предъявляют, вывозится, поясняет он. При этом РЖД удается равномерно распределять погрузку и на Восточном полигоне, и в направлении портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейна, продолжает эксперт. В этой связи есть вероятность, что по году показатель сократится на 2,5 – 3,5%, считает Иванкин.