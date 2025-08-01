Темпы падения погрузки на сети РЖД замедлились

За семь месяцев текущего года погрузка составила 646,6 млн т, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Наибольший вклад в грузовую базу, как и прежде, вносит уголь. Объем его перевозки снизился за этот период на 3,6% до 188,4 млн. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,7% до 115,8 млн т, остальных грузов (в том числе в контейнерах) – на 7,7% до 64,4 млн т, руды железной и марганцевой – на 0,9% до 62,9 млн т.